Zrinjski se kockao, ali izborio polufinale Kupa BiH!

Mostarski klub je imao dva gola prednosti u revanšu protiv GOŠK-a. Ispustio je taj kapital u nastavku, zakomplikovao sebi situaciju, ali se odmah konsolidovao i našao se među 4 najbolja tima.

Izvor: HŠK Zrinjski

Fudbaleri Zrinjskog drugi su polufinalisti Kupa Bosne i Hercegovine. Mostarci su u revanšu protiv GOŠK-a, igranom ovog popodneva u Mostaru, trijumfovali rezultatom 3:2 i uz minimalnu pobjedu sa stadiona "Perica-Pero Pavlović" u Gabeli (1:2) izborili plasman među 4 najbolja tima u kup-takmičenju.

Izabranici Igora Štimca stekli su prednost u duelu sa federalnim prvoligašem u 34. minutu. Adi Nalić je odlično uposlio Lea Mikića, koji je uspio da se izbori za udarac pored Josipa Miličevića i pošalje loptu u mrežu.

Do tog trenutka, i jedni i drugi propustili su po jednu priliku za pogodak. Poslije greške Tonija Majića, lopta je u 20. minutu stigla do Nikole Perića koji je uputio udarac sa ivice šesnaesterca. Lopta je, međutim, otišla preko prečke, pa golman Mostaraca Tin Sajko nije morao da reaguje u toj situaciji.

Veliku priliku za promjenu rezultata na drugoj strani vidjeli smo samo minut kasnije. Mateo Sušić je proigrao Nalića, koji je iz neposredne blizine umjesto u nebranjenu mrežu poslao loptu pored stative.

Zrinjski je uduplao vođstvo u 56. minutu. Sa distance je šutirao Nalić, golman GOŠK-a Marin Topić nije najbolje reagovao, nakon čega je odbijenu loptu iza njegovih leđa poslao Mario Ćuže.

Neočekivano je GOŠK dvadeset minuta prije kraja smanjio minus.

Gabrijel Čoko, koji je ponikao u Zrinjskom i kasnije obukao dres prvog tima, kontrolisao je loptu na lijevoj strani. Uputio je prizeman udarac, činilo se da će "jedinica" mostarskog kluba lako uhhvatiti loptu, ali mu je iskliznula iz ruku i odsjela u mreži.

Stvari su se dodatno zakomplikovale za "plemiće" nakon što je Antonio Prskalo, još jedan bivši prvotimac Zrinjskog, postigao zaista lijep gol u 86. minutu.

Tada je igrače koje trenira Jure Obšivač dijelio samo jedan pogodak od jedanaesteraca, ali je samo dva minuta kasnije Marijan Ćavar poentirao poslije kornera i spriječio dramatičnu završnicu na stadionu "Pod Bijelim brijegom".

Večeras se od 18.45 časova u Vrapčićima sastaju Velež i Sarajevo, a Mostarci brane gol prednosti iz prve utakmice (0:1). Četvrtfinalna faza biće okončana sljedećeg utorka (17. mart), kada će u Bijeljini igrati Radnik i Laktaši, koji su trijumfovalo pred domaćom publikom (2:0).

Plasman u polufinale tokom jučerašnjeg dana izborila je Sloga Meridian, boljim izvođenjem jedanaesteraca u duelu sa Željezničarom.

Utakmice polufinalne faze Kupa BiH igraju se 1. i 15. aprila.

