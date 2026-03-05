Igor Štimac prezadovoljan pobjedom Zrinjskog u Gabeli: Imamo širok roster za završnicu sezone

Fudbaleri Zrinjskog ostvarili su pobjedu na gostovanju GOŠK-u u prvom četvrtfinalnom meču Kupa Bosne iHercegovine (1:2) a nakon utakmice zadovoljan je bio trener Mostaraca Igor Štimac.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Štimac je istakao za “Arenu Sport” da je njegova ekipa zasluženo došla do trijumfa i da je publika u Gabeli mogla biti zadovoljna prikazanim.

“Mislim da je publika mogla biti zadovoljna. Hvala svima što su došli na ovu utakmicu. Pokazali smo da imamo jedan širok roster na koji možemo računati u svemu onome što nas čeka u završnici prvenstva, Kupa i Superkupa”, rekao je Štimac.

Trener Zrinjskog posebno je naglasio da je zadovoljan i zbog činjenice da je meč prošao bez povreda, što je važno u ovom dijelu sezone, a osvrnuo se I na stanje travnjaka na stadionu “Perica Pero Pavlović” u Gabeli.

“Bez povreda je prošlo, što je najvažnije. Vidjeli ste i sami da je teren poprilično stradao na posljednjem turniru. Zahvaljujem se domaćinu što se potrudio da ga pripremi za ovu utakmicu koliko god je to bilo moguće”, istakao je šef struke “plemića”

Njegov kolega sa klupe GOŠK-a Jure Obšivač najprije je čestitao Zrinjskom na zasluženoj pobjedi.

“Zadovoljan sam kako smo priveli utakmicu kraju, rezultat je otvoren i idemo dalje”, rekao je Obšivač, čime je jasno stavio do znanje da se njegov tim neće predati u revanšu koji se naredne srijede igra u Mostaru.

(MONDO)