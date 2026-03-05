Crvena zvezda je tačno tamo gdje želi da bude: Poklopili se rezultati, pogledajte tabelu Evrolige

Crvena zvezda je i dalje na mjestu koje vodi u plejof i sve je bliže da obezbijedi poziciju u doigravanju.

U danu sa dva odložena meča u Evroligi zbog rata koji bjesni na Bliskom istoku vidjeli smo mnogo neizvjesnih mečeva. Nakon svega neki rezultati su se poklopili Crvenoj zvezdi i tim Saše Obradovića je i dalje na mjestu koje vodi u plejof.

Crvena zvezda ima 17 pobjeda i sada je iznad nje samo četiri tima. Sa 17 pobjeda zatim slijedi čak četiri tima od kojih je jedan i crveno-bijeli. Pogledajte trenutnu tabelu Evrolige:







Standings provided by Sofascore

Šta se desilo u Evroligi?

Aktuelni prvak Evrope Fenerbahče rutinski je savladao Monako na svom terenu 88:70. Samo je na početku poveo gost, a poslije četvrtog poraza u pet utakmica tim iz Kneževine je ostao ispod crveno-bijelih.

Tejlen Horton Taker je vodio svoj tim sa 28 poena i 8 skokova, dok je Majk Džejms imao 14 poena, 8 asistencija i 7 skokova. Srpski košarkaš Nemanja Nedović imao je 8 poena i 2 skoka.

Ispod Crvene zvezde ostala je i Barselona koju je poenima sa penala na kraju slomio Ševon Šilds i pobedila je ekipa Olimpije iz Milana 87:84. To znači da je Olimpija sa 15. pobjedom ostala u igri za plejof. Zek Ledej je sa 16 poena i 7 skokova bio sjajan, kao i nekadašnji košarkaš Barselone Leandro Bolmaro sa 14 poena, 6 asistencija i 4 skoka. Kod Barselone Šengelija i Veseli su i,ali po 15 poena.

Valensija je savladala Žalgiris 91:87 i tako ga takođe ostavila ispod crveno-bijelih, a imao je španski tim mnogo raspoloženih. Mur je imao 16, Rivers 12, Badio 11, Pradilja 10 poena, Montero 9, Tompson 8... Dugo se držala ekipa Virtusa i pokušavala da napravi iznenađenje, ali Real je na kraju pobijedio. Karsen Edvards sa 32 poena i 5 asistencija nije mogao sam pošto su sa druge strane raspoloženi bili Hezonja sa 19, Tavareš sa 14, Kampaco sa 12...

