BiH sačuvala nadu za Evropsko prvenstvo: “Zmajice” savladale Italiju u Cazinu

BiH sačuvala nadu za Evropsko prvenstvo: "Zmajice" savladale Italiju u Cazinu

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
0

Ženska rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliku pobjedu u trećem kolu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo, savladavši Italiju u Cazinu rezultatom 28:25.

BiH pobijedila italiju i sačuvala nadu u EP Izvor: Rukometni savez BiH

Gošće su bolje otvorile utakmicu i povele sa 4:1, ali su bh. rukometašice brzo odgovorile serijom 5:1 i preokrenule na 6:5. U nastavku prvog poluvremena “zmajice” su bile sve sigurnije, a nakon nekoliko važnih odbrana Zorane Jurčević i raspoložene Ane Lovrić, stigle su do tri gola prednosti (13:10).

Ipak, na odmor u poluvremenu se otišlo s vođstvom BiH od “plus dva” (14:12).

Italijanke su u nastavku uspjele da izjednače na 15:15, a potom se igralo gol za gol sve do završnice. Ključni trenutak dogodio se sredinom drugog dijela kada je Amela Džakmić pogodila za 24:22, nakon čega je Lovrić povećala prednost na tri razlike i praktično riješila pitanje pobjednika.

Najefikasnija u redovima BiH bila je Ana Lovrić koja je u debiju postigla osam golova iz isto toliko pokušaja, dok je Zorana Jurčević na golu upisala 11 odbrana. Sedam golova postigla je i Desire Kolašinac. Adelisa Dautović dodala je pet, Amela Džakmić tri, dok su Ajna Mačak i Azra Letić pogađale po dva puta, a Vildana Bajrić jedan.

“Zmajice” su tako sačuvale šansu da izbore plasman na Evropsko prvenstvo, a ključni duel u kvalifikacijama očekuje ih protiv Švajcarske na domaćem terenu. Ukoliko u tom meču ostvare pobjedu, imale bi dobru šansu da se kao jedna od najboljih trećeplasiranih selekcija plasiraju na završni turnir.

U drugom meču grupe Holandija je savladala Švajcarsku sa 39:21. Na tabeli Holanđanke su prve sa šest bodova, Švajcarska je sakupila četiri, BiH dva, a Italija je bez bodova.

U nedjelju se igra četvrto kolo, a bh. selekcija od 18 sati gostuje Italiji, dok će Holandija dočekati Švajcarsku (15.00).

(MONDO)

