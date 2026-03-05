logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nika Prevc osvojila Svjetski kup: Ona je sa 20 godina najbolja ikada i čeka jutro da i brat postane prvak svijeta

Nika Prevc osvojila Svjetski kup: Ona je sa 20 godina najbolja ikada i čeka jutro da i brat postane prvak svijeta

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Nika Prevc je ispisala istoriju i treći put zaredom je osvojila Svetski kup. To je uradila u najboljoj sezoni ikada.

Nika prevc osvojila svjetski kup u ski skokovima Izvor: Andrej Tarfila / Zuma Press / Profimedia

Nika Prevc je treći put zaredom svjetska prvakinja! Nakon što je 2024. završila sa 149 bodova više od Eve Pinkelnig, prošle godine je imala više od 600 bodova plusa u odnosu na Selinu Frajtag, a sada je poslije pobjede prvog dana u Lahtiju obezbijedila titulu šest takmičenja pred kraj.

Sada ima gotovo 700 bodova više od Japanke Nozomi Marujame koja je sve do 1. januara suvereno držala prvo mjesto. ipak Nika je od tada redom pobjeđivala u Garmišu, pa onda dva pua u Vilahu, Ljubnu, Kini, pa ponovo u Saporu dva puta prije Zimskih olimpijskih igara.

Kada se vratila sa tri medalje sa ZOI pobijedila je u Hincenbahu jednom, a sada je u Lahtiju skokovima od 128,5 i 124,4 metra daleko iza sebe ostavila Anau Odin Storm i Nozomi Marujamu. Pogledajte skok kojim je upisala titulu:

Niko kao ona

Nika je rođena u Kranju 15. marta 2005. godine i tek joj je 20 godina. Počela je da se takmiči 2022. godine i nakon 22. mesta u prvoj, 19,. u drugoj sezoni u naredne dvije je rutinski uzela titule. Ukušno u istoriji Sara Takahaši ima 63 pobjede i ubjedljivo je prva ispred Nike Prevc sa 37 trijumfa, a što se tiče podijuma Japanka ih ima 116 dok je Nika četvrta sa 55.

Ovo je takođe već sada sezona sa naviše poena u istoriji pošto je Nika na 2.196, a drugo mjesto je njena prethodna sezona sa 1.933 boda. Ovo je Niki treća titula koliko ima i Maren Lunbi, a Sara takanaši sa četiri je i dalje najbolja.

Sutra će tek da se slavi

A da stvar bude bolja njen stariji brat Domen će u subotu proslaviti svoju prvu titulu u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. On trenutno ima skoro 800 bodova više od Rjojua Kobajašija i potrebno mu je bukvalno da samo uđe u bodove u Lahtiju kako bi uzeo titulu.

Nakon početka sezone kada su pobjeđivali Čofenig, Kobajaši, Kraft, Lanišek već od decembra Prevc dominira. Pobjeđivao je dva puta u Visli, Klingentalu, Saporu, Vilingenu i po povratku sa ZOI sa dve medalje u Kulmu. Ima i pobjede u Engelbergu, Oberstdorfu, Garmišu.

Porodica najboljih

Najstariji brat Peter Prevc je pred početak ove sezone završio karijeru i stavio tačku na nevjerovatnu karijeru u kojoj ima jednu titulu u Svjetskom kupu, ali i četiri olimpijske medalje, tri medalje sa Svjetskih prvenstava i pet medalja sa Svjetskih prvenstava u ski letovima. Cene Prevc je najmanje uspješan u porodici, on ima "samo" jednu olimpijsku medalju u karijeri i to srebrnu.

(MONDO)

BONUS VIDEO:

Pogledajte

01:22
Domen Prevc pad
Izvor: Eurosport
Izvor: Eurosport

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nika Prevc ski skokovi

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC