Nika Prevc osvojila Svjetski kup: Ona je sa 20 godina najbolja ikada i čeka jutro da i brat postane prvak svijeta

Nika Prevc je ispisala istoriju i treći put zaredom je osvojila Svetski kup. To je uradila u najboljoj sezoni ikada.

Nika Prevc je treći put zaredom svjetska prvakinja! Nakon što je 2024. završila sa 149 bodova više od Eve Pinkelnig, prošle godine je imala više od 600 bodova plusa u odnosu na Selinu Frajtag, a sada je poslije pobjede prvog dana u Lahtiju obezbijedila titulu šest takmičenja pred kraj.

Sada ima gotovo 700 bodova više od Japanke Nozomi Marujame koja je sve do 1. januara suvereno držala prvo mjesto. ipak Nika je od tada redom pobjeđivala u Garmišu, pa onda dva pua u Vilahu, Ljubnu, Kini, pa ponovo u Saporu dva puta prije Zimskih olimpijskih igara.

Kada se vratila sa tri medalje sa ZOI pobijedila je u Hincenbahu jednom, a sada je u Lahtiju skokovima od 128,5 i 124,4 metra daleko iza sebe ostavila Anau Odin Storm i Nozomi Marujamu. Pogledajte skok kojim je upisala titulu:

The jump for the Crystal Globe Nika Prevc wins in Lahti and secures the World Cup Overall win

Niko kao ona

Nika je rođena u Kranju 15. marta 2005. godine i tek joj je 20 godina. Počela je da se takmiči 2022. godine i nakon 22. mesta u prvoj, 19,. u drugoj sezoni u naredne dvije je rutinski uzela titule. Ukušno u istoriji Sara Takahaši ima 63 pobjede i ubjedljivo je prva ispred Nike Prevc sa 37 trijumfa, a što se tiče podijuma Japanka ih ima 116 dok je Nika četvrta sa 55.

Ovo je takođe već sada sezona sa naviše poena u istoriji pošto je Nika na 2.196, a drugo mjesto je njena prethodna sezona sa 1.933 boda. Ovo je Niki treća titula koliko ima i Maren Lunbi, a Sara takanaši sa četiri je i dalje najbolja.

Sutra će tek da se slavi

A da stvar bude bolja njen stariji brat Domen će u subotu proslaviti svoju prvu titulu u generalnom plasmanu Svjetskog kupa. On trenutno ima skoro 800 bodova više od Rjojua Kobajašija i potrebno mu je bukvalno da samo uđe u bodove u Lahtiju kako bi uzeo titulu.

Nakon početka sezone kada su pobjeđivali Čofenig, Kobajaši, Kraft, Lanišek već od decembra Prevc dominira. Pobjeđivao je dva puta u Visli, Klingentalu, Saporu, Vilingenu i po povratku sa ZOI sa dve medalje u Kulmu. Ima i pobjede u Engelbergu, Oberstdorfu, Garmišu.

Porodica najboljih

Najstariji brat Peter Prevc je pred početak ove sezone završio karijeru i stavio tačku na nevjerovatnu karijeru u kojoj ima jednu titulu u Svjetskom kupu, ali i četiri olimpijske medalje, tri medalje sa Svjetskih prvenstava i pet medalja sa Svjetskih prvenstava u ski letovima. Cene Prevc je najmanje uspješan u porodici, on ima "samo" jednu olimpijsku medalju u karijeri i to srebrnu.

