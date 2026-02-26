logo
Domen i Nika Prevc stali pored najvišeg Srbina!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
Nevjerovatno izgleda slika Bobana Marjanovića pored Nike i Petera Prevca.

Domen i Nika Prevc sa Bobanom Marjanovićem Izvor: Instagram/sloskinordicteam

Boban Marjanović se nedavno preselio u Sloveniju gdje nastupa za tim Ilirije u ABA ligi, projekat Luke Dončića. Vrijeme nakon završetka Zimskih olimpijskih igara iskoristio je da ode na državno prvenstvo Slovenije u ski skokovima i da se upozna sa nevjerovatnom porodicom Prevc.

Domen i Nika Prevc su se vratili iz Milana i Kortine D'Ampeco pet medalja sa Zimskih olimpijskih igara i jedva su dočekali da se slikaju sa 224 centimetra visokim i preko 130 kilograma teškim divom iz Boljevca. Pogledajte kako je to izgledalo:

Olimpijske igre bile su sjajne za porodicu Prevc. Domen je osvojio dva zlata - individualno na velikoj skakaonici i zajedno sa sestrom Nikom u miksu. Nika ima to zlato u miksu, a pored toga srebro na maloj i bronzu na velikoj skakaonici.

Što se tiče Svjetskog kupa koji se ovog vikenda nastavlja Domen Prevc je prvi sa 1.614 bodova, dok drugoplasirani Rjoju Kobajaši ima tek 989 poena. Njegova sestra Nika prva je sa 1.936 bodova kod dama ispred Nozomi Marujame sa 1.450 bodova.

