"Ma kakve godine, sve je u glavi": Žiru dao gol i tražio treneru da odigra 120 minuta protiv Zvezde

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
0

Olivije Žiru je ostao na terenu 120 minuta. Dao je gol, ginuo je u odbrani i poslije svega je sa osmijehom stao pred kamere. Godine mu ne mogu ništa.

Olivije Žiru o utakmici Crvena zvezda Lil Izvor: Arena Sport/ Printscreen

Ponovo je Olivije Žiru bio koban za Crvenu zvezdu. Sjećamo se onog voleja kojim je u dresu Arsenala utišao "Marakanu", a sada je u petom minutu meča sa Lilom dao gol koji je na kraju okrenuo momentum meča. Pozicionirao se pored Rodrigaa, glavom savladao Mateuša i na kraju je Lil došao do produžetka i gola za prolaz u 100. minutu.

Sa 39 godina sjajno je odigrao cijeli meč, ostao je na terenu svih 120 minuta, pa i koji više, a poslije utakmice stao je u miks zonu sa širokim osmijehom. 

"Bili smo jako tvrdi i kompaktni. Nismo ostavili mnogo prostora između linija.Bili su opasni na dugim loptama, a kada smo dali rani gol znali smo da je to samo prvi korak ka prolasku dalje. Nadalje smo imali da imamo vjeru u našu igru i znali smo da možemno da napravimo dobre stvari", rekao je sjajni francuski napadač. 

Sa 39 godina nije djelovalo da ima bilo kakav problem da ostane na terenu. Penzija nije na vidiku, iako je pošteno priznao da je imao malo problema kod samog kraja meča. 

"Da, odgovaram dobro na zadatke. I dalje vjerujem da mogu da doprinesem timu bez obzira na godine. Rekao sam treneru da mogu da ostanem na terenu iako je posljednjih pet minuta bilo malo kritično.Na kraju je sve u glavi. Čak i kada tijelo ne sluša, glavom ideš naprijed. Ponosni smo i zadovoljni večerašnjim nastupom. Hvala navijačima", rekao je Olivije Žiru. 

