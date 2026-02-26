logo
Muk na Marakani: Žiru u 5. minutu šokirao Zvezdu, krećemo ispočetka

Muk na Marakani: Žiru u 5. minutu šokirao Zvezdu, krećemo ispočetka

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Crvena zvezda primila je jeftin gol u uvodnim minutima utakmice.

Olivije Žiru Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Fudbaler Lila Olivije Žiru doneo je prednost svom timu protiv Crvene zvezde već u 5. minutu utakmice. Pokazao je iskusni Francuz klasu i matirao Mateusa sa samo pet metara.

Ovo praktično znači izjednačenje, pa sve kreće od nule na stadionu "Rajko Mitić". Jedna uigrana akcija Francuza bila je dovoljna da poništi sjajnu partiju Zvezde u Lilu od prije sedam dana.

Andre je uputio perfektan centaršut, Žiru se sjajno pozicionirao i glavom šokirao domaćina već u uvodnim minutima utakmice. Gosti su postigli gol iz prve šanse na meču.

Pogledajte kako se sve odigralo:

Pogledajte

00:28
Gol Olivijea Žirua
Izvor: Arena 1 Premium
Izvor: Arena 1 Premium

FK Crvena zvezda Lil Liga Evrope Olivije Žiru

