Tragični incident u Solunu: Navijač PAOK-a (20) preminuo nakon napada nožem

Navijač PAOK-a koji je imao 20 godina podlegao je povredama nakon napada tročlane grupe.

Izvor: Instagram/zivkovic17/printscreen

Grčki mediji prenijeli su tužne vijesti. Mladić (20) koji je u četvrtak kasno uveče u oblasti Kalamaria u Solunu pronađen u teškom stanju, nakon što je izboden nožem, preminuo je. Kako tamošnji mediji prenose, riječ je o navijaču PAOK-a.

Dvadesetogodišnjak napadnut od strane nepoznatih lica u području Kalamarija u Solunu. Prema informacijama, incident se dogodio uveče, u ulici Argonavton, kada je došlo do sukoba između nepoznatog ili više nepoznatih lica i dvadesetogodišnjaka, tokom kojeg je mladić izboden nožem i zatečen na ulici u lokvi krvi.

Mladić je prevezen hitnom pomoći u bolnicu "AHPEPA" u teškom stanju, ali je u ranim jutarnjim satima preminuo. Vlasti ispituju mogućnost da je incident povezan sa navijačkim sukobima. Istragu sprovode policijski službenici sektora za sportsku nasilnost.

Kasnije informacije potvrdile su da je momak bio u polusvjesnom stanju kad su ga građani pronašli. Prema riječima očevidaca momka su čekale tri osobe, potom ga pojurile, a zatim smrtno povrijedile. Ujedno se navodi da navijač PAOK-a ranije bio poznat policiji, pa pored teorije da je riječ o sukobu navijača pojavile su se i druge informacije.

Grčki mediji još javljaju da je grupa dogovarala sastanke sa potencijalnim žrtvama, tako što se predstavljala kao maloljetna devojka, a kada bi se žrtve pojavile na mjestima onda bi ih napadali.

