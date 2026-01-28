Preminuo još jedan navijač PAOK-a: Nova tragedija u Grčkoj nakon sedam mrtvih u saobraćajnoj nesreći

Nakon vijesti o pogibiji sedam navijača PAOK-a u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji jedan grčki navijač je preminuo od srčanog udara kada je vijest došla do njega.

Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Strašne vijesti iz Grčke ne prestaju da dolaze. Nakon što je sedam navijača PAOK-a poginulo u saobraćajnoj nesreći u blizini Temišvara, sada grčki "Sport 24" javlja da je preminuo još jedan simpatizer crno-bijelog kluba iz Soluna.

Muškarac od 54 godine kako pišu grčki mediji umro je od srčanog udara nakon što mu je saopštena vijest o jezivoj saobraćajnoj nesreći i smrti sedam mladih ljudi. Navijač PAOK-a iz Larise je imao zakazanu operaciju srca, ali nije izdržao kada je čuo tužne vijesti.

Saobraćajna nesreća se desila kod mjesta Lugož u blizini Temišvara kada je kombi sa navijačima PAOK-a prešao u suprotnu traku i nakon preticanja se nije vratio u svoju. Sudario se sa kamionom i šest osoba je odmah ostalo mrtvo na mjestu, dok je jedan navijać preminuo kasnije. Ovo su fotografije sa lica mjesta:

Još tri navijača PAOK-a su prebačena u bolnicu sa povredama kičme, glave, rebara, ključne kosti, ali oni su prema svjedočenju ljekara i grčkog ministra zdravlja povrijeđeni, ali van životne opasnosti.

UEFA nije uslišila molbu PAOK-a da se meč sa Lionom u Ligi Evrope na koji su navijači i krenuli otkaže. pa će se ta utakmica odigrati po planu u četvrtak od 21 čas. Ipak navijači PAOK-a su odlučili da na tom meču ne budu i da se zatvori dio tribina predviđen za njih.