logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Preminuo još jedan navijač PAOK-a: Nova tragedija u Grčkoj nakon sedam mrtvih u saobraćajnoj nesreći

Preminuo još jedan navijač PAOK-a: Nova tragedija u Grčkoj nakon sedam mrtvih u saobraćajnoj nesreći

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
0

Nakon vijesti o pogibiji sedam navijača PAOK-a u saobraćajnoj nesreći u Rumuniji jedan grčki navijač je preminuo od srčanog udara kada je vijest došla do njega.

Navijač PAOK-a preminuo od infarkta nakon vijesti o tragediji Izvor: Sakis MITROLIDIS / AFP / Profimedia

Strašne vijesti iz Grčke ne prestaju da dolaze. Nakon što je sedam navijača PAOK-a poginulo u saobraćajnoj nesreći u blizini Temišvara, sada grčki "Sport 24" javlja da je preminuo još jedan simpatizer crno-bijelog kluba iz Soluna. 

Muškarac od 54 godine kako pišu grčki mediji umro je od srčanog udara nakon što mu je saopštena vijest o jezivoj saobraćajnoj nesreći i smrti sedam mladih ljudi. Navijač PAOK-a iz Larise  je imao zakazanu operaciju srca, ali nije izdržao kada je čuo tužne vijesti.

Saobraćajna nesreća se desila kod mjesta Lugož u blizini Temišvara kada je kombi sa navijačima PAOK-a prešao u suprotnu traku i nakon preticanja se nije vratio u svoju. Sudario se sa kamionom i šest osoba je odmah ostalo mrtvo na mjestu, dok je jedan navijać preminuo kasnije. Ovo su fotografije sa lica mjesta: 

Još tri navijača PAOK-a su prebačena u bolnicu sa povredama kičme, glave, rebara, ključne kosti, ali oni su prema svjedočenju ljekara i grčkog ministra zdravlja povrijeđeni, ali van životne opasnosti. 

UEFA nije uslišila molbu PAOK-a da se meč sa Lionom u Ligi Evrope na koji su navijači i krenuli otkaže. pa će se ta utakmica odigrati po planu u četvrtak od 21 čas. Ipak navijači PAOK-a su odlučili da na tom meču ne budu i da se zatvori dio tribina predviđen za njih.

Tagovi

PAOK

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC