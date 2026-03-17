"Šta dobijete ako Novaka Đokovića i Andrea Agasija stavite u blender?"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara
Bred Gilbert je pred kamerama otkrio tajnu Janika Sinera i kopiranje Novaka Đokovića i Andrea Agasija.

gilbert rekao da je siner kopija djokovica i agasija Izvor: Lillian SUWANRUMPHA / AFP / Profimedia

Janik Siner i Karlos Alkaraz predstavljaju sadašnjost i budućnost svjetskog tenisa. Novak Đoković je tu da im priprijeti i da im pokaže da nije još za penziju. Kao što je bio slučaj na Australijan openu. Od početka karijere Italijana se priča da je on kopija srpskog asa, sada je to potvrdio i čuveni trener Bred Gilbert.

"Ako stavite Đokovića i Agasija u blender dobićete Sinera. On igra njihov stil. Moderna verzija onoga što su Novak i Andre radili. Kontrola loptice i ofanziva", rekao je Gilbert pred kamerama. On je u trenerskoj karijeri dugo radio baš sa Agasijem, a sarađivao je još i sa Endijem Rodikom, Endijem Marejom, Keijem Nišikorijem, Koko Gof. Bio je nekada i četvrti igrač planete.

Potvrdio je samo ono o čemu se priča već godinama, iako Siner to pokušava da izbjegne svojim odgovorima i da ponavlja kako "ima svoj stil" i slično. Prosto i jednostavno, Janik predstavlja modernu verziju Đokovića, posebno po stilu igre. Dobra igra sa osnovne linije, dobra defanziva i pravovremeni napadi. Baš ono što je Srbin radio u zenitu kada mu niko ništa nije mogao.

Šta sad čeka Sinera i Đokovića?

Đoković je odlučio da se povuče sa turnira u Majamiju zbog problema sa ramenom desne ruke. Siner će igrati tamo i postavljen je za drugog nosioca. U drugom kolu mogao bi da ide na Damira Džumhura, u osmini finala na Andreja Rubljova, a u četvrtfinalu na branioca titule Jakuba Menšika. U polufinalu bi rivali mogli da mu budu Saša Zverev, Danil Medvedev, Ben Šelton ili Lerner Tijen, a u finalu Karlos Alkaraz ili Lorenco Muzeti, Tejlor Fric...

Kada je Novak u pitanju, njega čeka pauza i očekuje se da bi mogao da se vrati početkom marta na Mastersu u Monte Karlu (od 5. do 12. marta), mada još uvijek nije potvrdio učešće. U Indijan Velsu ga je zaustavio Džek Drejper u osmini finala.

Novak Đoković se krsti posle pobede nad Sinerom
