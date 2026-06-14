Opšta tuča usred MMA borbe: Amerikanac šutnuo Rusa, a onda je krenuo potpuni haos

Potpuni haos nastao je na meču Čimaeva i Danisa kada je došlo do opšte tuče između svih koji su se našli tu.

Izvor: Printscreen/X/ChampionshipRounds

Opšta tuča obilježila je borbu Hamzata Čimaeva (Rusija) i Dilana Danisa (Amerika). Nesvakidašnje scene viđene su usred borbe dvojice MMA boraca. Njihova borba bila je glavna na događaju RAF 10 u Sent Luisu (Amerika).

U pitanju je događaj u kom je dozvoljeno rvanje slobodnim stilom i tamo je viđen potpuni haos. Čimaev je došao do pobjede, bio je mnogo bolji od rivala i sudija mu je dao znak da ustane, da je gotovo. Tada ga je Amerikanac šutnuo sa zemlje i to je bio početak potpunog haosa pred punom dvoranom i kamerama.

A HUGE BRAWL JUST ERUPTED AT RAF BETWEEN KHAMZAT CHIMAEV AND DILLON DANIS



HOLY SH*T pic.twitter.com/wOp3OyIn76 — Championship Rounds (@ChampRDS)June 14, 2026

Skočili su svi, predstavnici i jednog i drugog borca, došlo je do tuče između svih njih. Nije se znalo ko koga udara ni šta se dešava. Umiješale su se druge sudije, redari, obezbjeđenje, čak je u jednom momentu i kamerman držao Čimaeva i pokušao da ga skloni odatle. Teško je objasniti šta se sve izdešavalo na tom meču.

Snimak je brzo počeo da se širi na društvenim mrežama i već je postao viralan...