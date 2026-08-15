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Zvezda prodala Tiknizijana: Milioni stižu u kasu nakon ispadanja iz Lige šampiona

Zvezda prodala Tiknizijana: Milioni stižu u kasu nakon ispadanja iz Lige šampiona

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina Izvor mondo.rs
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Crvena zvezda je prodala Naira Tiknizijana Olimpijakosu i ozbiljno je napunila kasu, a u isto vrijeme olakšala budžet poslije ispadanja iz Lige šampiona.

Zvezda prodala Tiknizjana u Olimpijakos Izvor: MN PRESS

Lijevi bek Crvene zvezde Nair Tiknizjan napušta Crvenu zvezdu i odlazi u Olimpijakos u transferu od pet miliona evra. Toliko obeštećenje će crveno-bijeli dobiti fiksno, a još milion će dobiti kroz bonuse i još 10 odsto od narednog transfera, objavio je "Telegraf".

Tiknizjan je igrao u Zvezdi od 2025, kad je došao iz Lokomotive iz Moskve za 1,7 milion evra i među crveno-bijelima se ustalio kao prvi lijevi bek i pod Vladanom Milojevićem i pod Dejanom Stankovićem.

Umjesto njega, na "Marakanu" će doći Mihailo Ristić, nekadašnji Zvezdin đak i prvotimac, a ovog ljeta slobodni igrač poslije rastanka sa Seltom na kraju prošle sezone.

Tagovi

Nair Tiknizjan FK Crvena zvezda Olimpijakos

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