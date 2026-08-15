Srbin u finalu Evropskog prvenstva, u nedjelju pliva za medalju

Srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale Evropskog prvenstva 50 metara slobodnim stilom i u nedjelju će se boriti za medalju.

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Sjajni srpski plivač Andrej Barna plasirao se u finale Evropskog prvenstva na 50 metara slobodnim stilom. On je polufinalnu trku isplivao za 21,52 sekunde što mu je donijelo četvrto mjesto i rutinski je ušao među finaliste. Sada čekamo nedjelju kada će probati da osvoji medalju.

Najbolje vrijeme imao je Ukrajinac Nikita Šermet koji je plivao 21,38, dok je Rus Jegor Kornejev isplivao trku za 21,44. Isto vrijeme kao i Barna imao je Ukrajinac Vladislav Buhov. Mađar Krištof Milak koji je dvostruki olimpijski šampion i najveći favorit za zlato bio je sporiji za šest stotinki od Srbina, a kvalifikovali su se još Irac Tom Fenom sa 21,65, Portugalac Diogo Matoš Ribeiro sa 21,75, Italkao i Đovani Gvati iz Italije.

Sada se tek vidi koliko je sppski sjajni plivač nedostajao u štafeti 4x100 metara. Prije dvije godine u Beogradu ova štadeta sa njim na čelu osvojila je zlato, a sada se zaustavila u polufinalu. Barna će plivati u nedjelju od 18 časova i nadamo se da će Srbiji donijeti prvu medalju.

(MONDO)

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