Deda mu bio Srbin, medalje donosi komšijama: Davidu Popovićiju niko ne može ništa, uzeo još dva zlata na EP

David Popovići je jedan od najboljih plivača na planeti, osvojio je zlato na Evropskom prvenstvu u Parizu na 200 metara.

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David Popovići (21) je jedan od najboljih plivača na svijetu. Pokazuje to mladi rumunski plivač gdje god se pojavi. Na Evropskom prvenstvu u Parizu je uzeo dva zlata i pokazao da mu zaista nema ravnog u ovom momentu. U disciplini 200 metara slobodnim stilom je danas bio najbolji i završio trku za 1:44,15.

A prije samo par dana je stigao do zlata i u disciplini 100 metara slobodno. Gdje god da se pojavi, odmah je glavni favorit i niko mu ne može ništa. Tako je uspio u obje te discipline da veže tri evropska zlata na tri uzastopna takmičenja. Prvo "duplo zlato" uzeo je u Rimu 2022. godine, pa u Beogradu 2024. i sada u Parizu.

Na Svjetskom prvenstvu u Budimpešti je 2022. godine uzeo takođe zlato u obje discipline, pa je isto ponovio u Singapuru 2025. godine. Na Olimpijskim igrama u Parizu je osvojio zlato na 200m slobodnim stilom, a bronzu na 100m slobodnim stilom što je iznenadilo mnoge.

Deda mu bio Srbin, ali pliva za Rumuniju

Nažalost, David donosi medalje Rumuniji, a ne Srbiji. Možda je moglo da bude i drugačije, pošto je otkrio da ima srpsko porijeklo.

"To je zanimljivo pitanje. Moj djed se prezivao Popović i vjerujem da sigurno postoji neka veza. Ta priča je prilično komplikovana i pokušaću da saznam detalje", rekao je Popovići kada su ga pitali za porijeklo. Zato je kada je otišao u Rumuniju dodao slovo "i" na kraj prezimena.

Bio je blizu da se povuče

David Popović ili Popovići, kako vam je draže, bio je blizu da ode u penziju prošle godine. Razmatrao je da to uradi poslije Svjetskog prvenstva prije oko godinu dana..

"Iskreno, samo dan ili dva prije takmičenja želio sam da se povučem. Jednostavno se nisam osjećao dobro. Nije to bio strah od takmičenja ili strah od gubitka, već strah od, kako da kažem... Iskrenio sam sopstveni potencijal, ogromni potencijal koji sam shvatio da imam ove godine, iskrenio sam ga, vidio sam ga, okusio sam ga, a onda i strah od dostizanja sopstvenog potencijala. To je strašno, ali sam zato baš srećan što se nisam povukao", poručio je Popovići.