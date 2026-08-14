Crvena zvezda dočekuje Viktoriju Plzenj u plej-ofu Lige Evrope, a dobra vijest je da je tradicija na strani srpskog tima pred taj dvomeč.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda završila je takmičenje u Ligi šampiona, poraz od Hapoel Ber Ševe u dvomeču značio je da evropski put mora da traži u drugom takmičenju. Kroz plej-of Lige Evrope gdje je čeka dvomeč sa Viktorijom Plzenj (Češka). Prvi meč igra se na "Marakani" u četvrtak 20. avgusta.

Šta kaže tradicija? Crveno-bijeli su bolji u tom segmentu i imaju pozitivan bilans kada se radi o duelima koji su odigrani pod okriljem UEFA. Ostaje da se vidi kako će proći debi novog trenera Alberta Rijere.

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Prvi okršaj sa češkim timom bio je u jesen 1981. godine kada je Zvezda u osmini finala Kupa evropskih šampiona igrala protiv Banjika iz Ostrave. Izgubila je na gostovanju (3:0), pa je pred punim tribinama u revanšu slavila sa 3:0 golovima Boška Đurovskog, Dušana Savića i Vladimira Petrovića i prošla u četvrtfinale.

Protiv Slovana iz Libereca crveno-bijeli igrali su dva meča u dva evropska dvomeča. Prvi u sezoni 2006/07 u UEFA kupu i tada je češki tim slavio u oba meča (2:0 u Češkoj i 2:1 u Beogradu). Ali, vrijeme za osvetu uslijedilo je u sezoni 2020/21 u grupnoj fazi Lige Evrope. Tada je pod vođstvom trenera Dejana Stankovića na "Marakani" dobila meč sa ubjedljivih 5:1. Ben je dao dva gola na tom meču, dok su se Gajić, Katai i Falćineli upisali po jednom. U Češkoj je meč završen bez golova (0:0).

Zvezda je za plasman u grupnu fazu Lige Evrope u sezoni 2009/10 igrala protiv Slavije iz Praga. Češki tim je slavio ubjedljivo kod kuće (3:0), dok je Zvezda u revanšu pobijedila (2:1) golovima Vladimira Bogdanovića i Slavka Perovića, ali to nije bilo dovoljno za prolaz.

Vidi opis Zvezdu i Rijeru čeka dvomeč istine: Evo šta kaže tradicija pred ključne utakmice Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 1 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 2 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 3 / 28 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 28 4 / 28 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 28 5 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 6 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 7 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 8 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 9 / 28 AD Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 28 10 / 28 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 28 11 / 28 Izvor: Mondo/Goran Sivački Br. slika: 28 12 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 13 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 14 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 15 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 16 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 17 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 18 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 19 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 20 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 21 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 22 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 23 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 24 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 25 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 26 / 28 Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 27 / 28 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 28 28 / 28

Posljednji okršaj sa češkim klubovima bio je u ljeto 2017. godine u trećem kolu kvalifikacija za Ligu Evrope kada je Zvezda igrala protiv Sparte iz Praga pod trenerom Vladanom Milojevićem. U Beogradu je bilo 2:0 golovima Ričmonda Boaćija i Gelora Kange, dok je u Pragu gol za "ovjeru" prolaza i pobjedu postigao Boaći (1:0).