Prva izjava Alberta Rijere: Novi trener Zvezde citirao kultni srpski film

Albert Rijera je i zvanično postao novi trener Crvene zvezde i vodiće ekipu protiv Viktorije Plzenj, a njegova prva izjava bila je na srpskom i to citat kultnog filma.

Izvor: X/crvenazvezdafk/printscreen

Albert Rijera i zvanično je novi trener Crvene zvezde. Srpski klub je to potvrdio, pa je potom imao i neku vrstu mini-predstavljanja. Ono glavno se očekuje tokom vikenda. Objavljen je snimak prve izjave španskog stručnjaka.

"Zvezdaši, ozdravite pa se vraćamo", poručio je Rijera. Inače, ovo je citat iz kultnog srpskog filma "Lepa sela, lepo gore".

Rijera je potpisao dvogodišnji ugovor i prvi zadatak biće mu da "prodrma" ekipu koja je odigrala najlošiji meč sezone u revanšu protiv Hapoel Ber Ševe. Odmah poslije te utakmice je Dejan Stanković podnio neopozivu ostavku.

Tokom bogate igračke karijere Albert Rijera je nastupao za reprezentaciju Španije, ali i za neke od najboljih evropskih klubova kao što su Majorka, Bordo, Mančester siti, Espanjol, Liverpul, Olimpijakos, Votford, Galatasaraj i Udineze.