logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Neočekivan transfer Marka Grujića: Bivši igrač Zvezde i Liverpula oblači dres Borčevog rivala

Neočekivan transfer Marka Grujića: Bivši igrač Zvezde i Liverpula oblači dres Borčevog rivala

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
0

Povremeni reprezentativac Srbije Marko Grujić je završio misiju u Grčkoj i preseliće se u komšiluk.

Marko Grujić u Levskom Izvor: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Srpski fudbaler i svojevremeno jedan od najvećih srpskih talenata Marko Grujić nastaviće karijeru u Levskom iz Sofije. Nekadašnji vezista Liverpula i Crvene zvezde je završio misiju u AEK-u sa kojim je osvojio titulu šampiona Grčke, a novu sreću će potražiti u Bugarskoj.

Grujić je proveo jednu sezonu u AEK-u gdje je stigao poslije petogodišnje epizode u Portu. Mnogo više se očekivalo od igrača kojeg je Liverpul otkupio od Zvezde 2016. godine za sedam miliona evra, ali je za "redse" zabilježio samo osam nastupa.

Četiri godine je bio član engleskog velikana, ali je to vrijeme proveo na pozajmicama Herti i Kardifu, da bi 2020. godine prešao u Porto. Za portugalski tim je odigrao 80 zvaničnih mečeva i zabilježio osam golova, a karijeru su mu obilježile brojne povrede zbog kojih nikada nije dostigao uspjeh kakav mu se predviđao.

U dresu Srbije je debitovao u maju 2016. godine i od tada je zabilježio 30 nastupa. Inače, Levski je jako dobro otvorio sezonu, poslije četiri kola nalazi se na prvom mjestu sa maksimalnih 12 bodova i ima velike ambicije u Evropi. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Bugari su eliminisali banjalučki Borac, a sada ima sigurnu makar Ligu Evrope. Upravo bi Grujićev potpis mogao da bude jedan od ključnih poteza...

Možda će vas zanimati

Tagovi

Marko Grujić Levski

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC