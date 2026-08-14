Neočekivan transfer Marka Grujića: Bivši igrač Zvezde i Liverpula oblači dres Borčevog rivala

Povremeni reprezentativac Srbije Marko Grujić je završio misiju u Grčkoj i preseliće se u komšiluk.

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Srpski fudbaler i svojevremeno jedan od najvećih srpskih talenata Marko Grujić nastaviće karijeru u Levskom iz Sofije. Nekadašnji vezista Liverpula i Crvene zvezde je završio misiju u AEK-u sa kojim je osvojio titulu šampiona Grčke, a novu sreću će potražiti u Bugarskoj.

Grujić je proveo jednu sezonu u AEK-u gdje je stigao poslije petogodišnje epizode u Portu. Mnogo više se očekivalo od igrača kojeg je Liverpul otkupio od Zvezde 2016. godine za sedam miliona evra, ali je za "redse" zabilježio samo osam nastupa.

Četiri godine je bio član engleskog velikana, ali je to vrijeme proveo na pozajmicama Herti i Kardifu, da bi 2020. godine prešao u Porto. Za portugalski tim je odigrao 80 zvaničnih mečeva i zabilježio osam golova, a karijeru su mu obilježile brojne povrede zbog kojih nikada nije dostigao uspjeh kakav mu se predviđao.

U dresu Srbije je debitovao u maju 2016. godine i od tada je zabilježio 30 nastupa. Inače, Levski je jako dobro otvorio sezonu, poslije četiri kola nalazi se na prvom mjestu sa maksimalnih 12 bodova i ima velike ambicije u Evropi. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Bugari su eliminisali banjalučki Borac, a sada ima sigurnu makar Ligu Evrope. Upravo bi Grujićev potpis mogao da bude jedan od ključnih poteza...