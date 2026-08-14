Neočekivan transfer Marka Grujića: Bivši igrač Zvezde i Liverpula oblači dres Borčevog rivala

Povremeni reprezentativac Srbije Marko Grujić je završio misiju u Grčkoj i preseliće se u komšiluk.
Srpski fudbaler i svojevremeno jedan od najvećih srpskih talenata Marko Grujić nastaviće karijeru u Levskom iz Sofije. Nekadašnji vezista Liverpula i Crvene zvezde je završio misiju u AEK-u sa kojim je osvojio titulu šampiona Grčke, a novu sreću će potražiti u Bugarskoj.
Grujić je proveo jednu sezonu u AEK-u gdje je stigao poslije petogodišnje epizode u Portu. Mnogo više se očekivalo od igrača kojeg je Liverpul otkupio od Zvezde 2016. godine za sedam miliona evra, ali je za "redse" zabilježio samo osam nastupa.
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Četiri godine je bio član engleskog velikana, ali je to vrijeme proveo na pozajmicama Herti i Kardifu, da bi 2020. godine prešao u Porto. Za portugalski tim je odigrao 80 zvaničnih mečeva i zabilježio osam golova, a karijeru su mu obilježile brojne povrede zbog kojih nikada nije dostigao uspjeh kakav mu se predviđao.
U dresu Srbije je debitovao u maju 2016. godine i od tada je zabilježio 30 nastupa. Inače, Levski je jako dobro otvorio sezonu, poslije četiri kola nalazi se na prvom mjestu sa maksimalnih 12 bodova i ima velike ambicije u Evropi. U kvalifikacijama za Ligu šampiona Bugari su eliminisali banjalučki Borac, a sada ima sigurnu makar Ligu Evrope. Upravo bi Grujićev potpis mogao da bude jedan od ključnih poteza...