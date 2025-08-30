logo
Porto tjera Marka Grujića? I to u trenutku kada Zvezda traži još jednog veznog...

0

Marko Grujić mogao bi da dobije raskid ugovora u Portu poslije čega bi možda i završio u Zvezdi.

Porto raskida ugovor sa Markom Grujićem Izvor: PRESSINPHOTO, PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy / Profimedia

Povremeni srpski reprezentativac Marko Grujić najvjerovatnije će dobiti raskid ugovora u Portu, javljaju portugalski mediji. Već godinama je Grujić član Porta i nijednog trenutka ne može da se kaže da je bio prvotimac, a zbog težine ugovora koji ima, sada se priča o tome da bi mogao da postane "bivši".

Ukolik Porto ne uspije da mu do 1. septembra u ponoć pronađe klub, kada se završava ljetni prelazni rok, onda će sa njim raskinuti saradnju i omogućiti mu da kao slobodan agent izabere sljedeću destinaciju.

Visoki srpski vezista već dugo inače kuburi s povredama, posebno s povredom Ahilove tetive, zbog koje gotovo i da nije igrao prošle sezone. Posljednji prvenstveni meč odigrao je prije skoro godinu dana, poslije čega je bio korišćen na nekim drugim mečevima, a zatim je došla ozbiljna povreda koja ga je udaljila od terena.

Crvena zvezda i Porto će biti rivali u Ligi Evrope ove sezone, a srpski prvak gostovaće na "Dragau". Čekamo još datum.

Podsjetimo, Marka Grujića je navodno tražila i Crvena zvezda, potom se pojavio demanti, a s obzirom na to da je Zvezdan Terzić najavio da stiže još jedan vezni fudbaler do kraja ljetnog prelaznog roka - vidjećemo da li se radi baš o njemu.

Grujić je ponikao u Zvezdi, a potom je za sedam miliona evra prešao u Liverpul kao prvo pojačanje Jirgena Klopa.

Tagovi

Porto Marko Grujić fudbal

Komentari 0

