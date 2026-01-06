logo
"Mora da ode, sada!" Navijači Strazbura žele odlazak predsjednika: "Klub je potčinjen Čelsiju, to je poražavajuće!"

Dragan.jpg
Autor Dragan Šutvić
0

Pristalice francuskog kluba žele da vide leđa Marku Keleru.

Navijači Strazbura ogorčeni zbog odlaska trenera u Čelsi Izvor: Stephen Dobson / imago sportfotodienst / Profimedia

Nakon rastanka sa Encom Mareskom, Čelsi je ekspresno imenovao novog trenera. Riječ je o Lijamu Rosenioru, bivšem strategu Hala i Strazbura, čiji navijači su revoltirani ovakvim raspletom situacije.

O čemu se radi?

Naime, na čelu Strazbura nalazi se Mark Keler, koji je rukovodeću poziciju u klubu preuzeo davne 2012. godine. Klub je, međutim, 2023. godine prodao konzorcijumu "BlueCo", formiranog godinu dana ranije sa ciljem preuzimanja Čelsija.

Dogovorom je ostao predsjednik Strazbura, pa tako dva kluba, faktički, imaju isto rukovodstvo. Međutim, navijači Strazbura traže njegovu ostavku zbog, kako navode, potčinjenosti engleskom klubu.

"Transfer Lijama Roseniora označava još jedan ponižavajući potez u podređenosti Rasinga Čelsiju. Dvije i po godine pokušavamo da upozorimo na ovo.

Problem daleko prevazilazi sportski uticaj u jeku sezone i ambicije mladog trenera. Radi se o problemu strukturalne prirode; budućnost francuskog klupskog fudbala je ugrožena.

Strazbur je trenutno sedmi u Ligi 1, što je pozicija na kojoj se našao i prošle sezone. Istovremeno, nastupa i u Konferencijskoj ligi, a ligaški dio takmičenja završio je na prvom mjestu, uz 16 bodova, čime je izborio direktan plasman u osminu finala.

Svaki novi potez Marka Kelera, svaki dodatni minut proveden na čelu kluba, uvreda je za ogroman rad obavljen prije 2023. Ono što su mnogi prošlog septembra vidjeli kao skandalozan potez sve više liči na dobar savjet: mora da ode. Sada", navodi se, između ostalog, u saopštenju navijača francuskog kluba.

I dok je, u međuvremenu, Lijam Rosenior sa klubom sa Stamford Bridža dogovorio saradnju do ljeta 2032. godine, u Strazburu bi trebalo da ga zamijeni Geri O'Nil. Radi se o nekadašnjem strategu Bornmuta i Vulverhemptona, a bez posla je od decembra 2024. godine, kada se rastao sa "vukovima".

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!

(mondo.ba)

Tagovi

Čelsi FK Strazbur navijači fudbal

