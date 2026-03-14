NBA sutkinja se zakucala u kamermana usred utakmice

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Šira Mičel doživjela je bizarnu povredu na utakmici pošto se zakucala u sudiju i povrijedila se.

Bizarna povreda sudije u nba ligi Izvor: Printscreen/X/BleacherReport

Nevjerovatne scene na NBA utakmici. Sutkinja Šira Mičel povrijedila se na meču između Bruklina i Atlante. Do peha je došlo na početku posljednje četvrtine kada se zakucala u kamermana koji je bio uz aut liniju.

Kamerman je u tom momentu bio tik pored terena, snimao je nekoga i bio je na putanji kretanja sudije. Nije mogla da prođe, a kada se zatrčala ka drugoj strani parketa nije ga primijetila na vrijeme i došlo je do "sudara" između njih dvoje.

Bila je vidno ljuta i iznervirana zbog svega što se desilo. Prišla je kolegi sudiji, pokazivala mu je šta se desilo i da joj je bio na putu. Uhvatila se za glavu, vidljivo je bilo da je u bolovima. Ali, uspjela je da izdrži bol i da završi utakmicu do kraja. Atlanta je na kraju dobila meč (108:98).

