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Krenulo "čerupanje" Partizana: Još jedan stranac pred odlaskom iz Humske

Krenulo "čerupanje" Partizana: Još jedan stranac pred odlaskom iz Humske

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Poslije Dvejna Vašingtona, Partizan bi mogao da napusti igrač koji je najbolje partije bilježio pod palicom Željka Obradovića.

Sterling Braun odlazi iz Partizana Izvor: MN PRESS

KK Partizan je završio košmarnu sezonu porazom u finalu ABA lige od Dubaija i sada zvanično mogu da krenu sa rekonstrukcijom tima. Za sada su crno-bijeli obezbijedili potpis Tonjea Džekirija, dok je Karlik Džouns već prije nekoliko mjeseci dogovorio produženje ugovora.

Oko plejmejkera Južnog Sudana će biti građen novi tim i izvjesno je da se u Humskoj spremaju velike promjene. Odmah po završetku utakmice u Beogradskoj areni, Partizan je objavio da se rastao sa američkim bekom Dvejnom Vašingtonom. Njegovim stopama bi uskoro mogao da krene i Sterling Braun koji je na meti nekoliiko evroligaša.

Izvor: MN PRESS

Prema navodima pojedinih medija, Žalgiris je za sada najkonkretniji u namjeri da ga dovede. Braun iza sebe ima promjenljivu sezonu, igrao se od sjaja do očaja, a izostanak Karlika Džounsa tokom većeg dijela sezone je i te kako uticao i na njegov učinak. Utisak je da nije mogao da pronađe pravi motiv i da su na njega i te kako uticala dešavanja u klubu. Prosječno je u Evroligi bilježio 13,7 poena, 2,8 skokova i 2,3 asistencije, a navijači Partizana su mu često zamjerali na odnosu prema crno-bijelom dresu.

Ko bi još mogao da napusti Partizan?

Partizan je u finišu sezone doveo iskusnog Žofrija Lovernja, a na centarskoj poziciji imaju još Bruna Fernanda i Tonjea Džekirija. Kako je već dogovoren dolazak Kevarijusa Hejsa iz Monaka, očekuje se da Angolac spakuje kofere.

Takođe, Dilan Osetkovski bi mogao da završi svoju turbulentu misiju u Humskoj, pošto je za njegov angažman zainteresovana Valensija. Priče oko odlaska Isaka Bonge su utihnule u posljednje vrijeme, ali njegova naredna stanica bi mogla da bude NBA. Ukoliko ne stigne ponuda koja se očekuje, neće manjkati ni onih iz Evrolige. Još uvijek je neizvjesno šta će biti sa Džabarijem Parkerom koji je i dalje zvanično igrač Partizana, a o tome će se razmatrati kada mu istekne pozajmica u Huventudu.

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Tagovi

KK Partizan Sterling Braun

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