Dvejn Vašington potvrdio je da je i zvanično odigrao posljednju utakmicu za Partizan i da neće nositi crno-bijeli dres sljedeće sezone.

Izvor: MN PRESS

Partizan je završio sezonu bez trofeja. U finalu ABA lige je izgubio četvrti meč finalne serije od Dubaija (83:81) i to je značilo da je sve gotovo. Po završetku meča je Dvejn Vašington potvrdio da je kraj i da se neće vratiti naredne sezone.

"Da, jeste, moja posljednja utakmica u Partizanu. Volio bih da se završila drugačije. Volio bih da sam igrao bolje. Nesrećna situacija, ali da. Ovo je moja posljednja utakmica", rekao je Vašington poslije utakmice.

Vidi opis "Ovo je moja posljednja utakmica u Partizanu" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Vašington je na ovom meču odigrao 11 minuta i dao je samo dva poena. Imao je dosta problema i sa povredama, mada je bilo jasno već neko vrijeme da neće ostati.

Prešao je kod Miška Ražnatovića koji će ga zastupati i već se spominje pojedini evroligaški timovi. Jedan od njih je upravo i Dubai...

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Pogledajte 00:29 Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa Izvor: Arena Sport Izvor: Arena Sport

(MONDO)