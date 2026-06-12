logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

"Ovo je moja posljednja utakmica u Partizanu"

"Ovo je moja posljednja utakmica u Partizanu"

Nebojša Šatara
Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Dvejn Vašington potvrdio je da je i zvanično odigrao posljednju utakmicu za Partizan i da neće nositi crno-bijeli dres sljedeće sezone.

Dvejn vasington potvrdio da odlazi iz partizana Izvor: MN PRESS

Partizan je završio sezonu bez trofeja. U finalu ABA lige je izgubio četvrti meč finalne serije od Dubaija (83:81) i to je značilo da je sve gotovo. Po završetku meča je Dvejn Vašington potvrdio da je kraj i da se neće vratiti naredne sezone.

"Da, jeste, moja posljednja utakmica u Partizanu. Volio bih da se završila drugačije. Volio bih da sam igrao bolje. Nesrećna situacija, ali da. Ovo je moja posljednja utakmica", rekao je Vašington poslije utakmice.

Vašington je na ovom meču odigrao 11 minuta i dao je samo dva poena. Imao je dosta problema i sa povredama, mada je bilo jasno već neko vrijeme da neće ostati.

Prešao je kod Miška Ražnatovića koji će ga zastupati i već se spominje pojedini evroligaški timovi. Jedan od njih je upravo i Dubai...

BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:29
Dvejn Vašington reakcija na promašaj Karlika Džounsa
Izvor: Arena Sport
Izvor: Arena Sport

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC