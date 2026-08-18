Još jedan Stanković otišao iz Zvezde: Miloje ga htio nazad na "Marakani", ali nije se zadržao

Nikola Stanković se vraća iz Crvene zvezde u Čukarički

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda vratiće desnog beka Nikolu Stankovića (23) nazad u Čukarički, objavio je "Meridian sport". On će uskoro potpisati višegodišnji ugovor sa timom sa Banovog brda, odakle je došao prije godinu dana, na poziv Vladana Milojevića. U međuvremenu je opet sarađivao u Zvezdi sa svojim prezimenjakom Stankovićem, a sada će nazad na Banovo brdo.

Nikola Stanković je Zvezdin đak i odigrao je u njenom dresu prošle sezone 18 utakmica i postigao jedan gol. Njegovim odlaskom, Zvezda je ostala bez rezervne opcije na desnom beku iza standardnog Jung Vu Seola, i to u istom danu u kojem je zvanično prodala lijevog beka Naira Tiknizjana Olimpijakosu za pet miliona evra.

Rijera brzo donosi odluke

U danima pripreme za četvrtak i početak dvomeča protiv Viktorije Plzenj u plej-ofu za Ligu Evrope, trener Albert Rijera mora brzo da "seče" i da odluči ko mu je potreban, a ko nije. U sklopu toga, odlučio je da Bađa zadrži u ekipi i da mu pruži šansu, iako je stigla ponuda za njega iz Kortrajka. A, to je samo jedna od odluka koje tek očekuju španskog šefa struke.

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(MONDO)