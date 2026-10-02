Vlade Đurović: "Ibon Navaro mnogo priča, a to su priče za malu djecu"

Vlade Đurović kritikuje Ibona Navara, ističući da rezultat mora biti prioritet u sportu, a ne samo napredak tima o kome je Španac pričao od dolaska u Crvenu zvezdu.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Crvena zvezda je konačno došla do pobjede u Evroligi i lakše se diše. Nakon što je novi trener Ibon Navaro doživio poraze od Žalgirisa i Hapoela, uspio je da sa crveno-bijelima dobije neizvjesnu završnicu protiv Efesa, koji je promašio možda i šut za pobjedu. Na kraju 77:72 za Zvezdu, koja će tako poslije ovog trijumfa osjećati manji pritisak nego do sada.

Ipak, i pored toga, postoje brojne zamjerke na igru crveno-bijelih, koji se i dalje traže kod novog trenera. Koliko god to bilo logično u ovom trenutku, pak ne mogu ni da se potpuno isključe kritike kojih čini se uvijek najviše ima Vlade Đurović.

Šta je Đurović sad zamjerio Navaru?

Izvor: Printscreen/Arena Sport

Za razliku od prošle sezone, kada je Vlade Đurović najčešće kritikovao Kodija Miler-Mekintajera, sada ima "pik" na Monekea i Nika Vejler-Baba, dok je takođe imao šta da zamjeri i treneru Ibonu Navaru.

"Mnogo on to govori... Njega ne interesuje rezultat nego da ekipa napreduje, kao - 'pa šta ako smo izgubili večeras i da li smo napredovali'. To su priče za malu djecu", rekao je Vlade Đurović na TV Arena Sport i potom dodao: "Rezultat je svetinja u sportu, pogotovo u Evropi, tu se plaćaju igrači i troše pare da bi se napravio rezultat, ne da bi napredovao tim i da bi se umiralo u ljepoti. Ovaj rezultat vadi Zvezdu iz dubioze i sve je drugačije".

"Zvezda nije ušla u Navarov sistem"

Izvor: MN PRESS

Vlade Đurović je pažljivo slušao dugačko izlaganje Ibona Navara na konferenciji za medije koji je želio da objasni u kom smjeru ide njegova ekipa, a tu su određene stvari zasmetale iskusnom srpskom treneru.

"Već nekoliko puta to ponavlja i malo mi smeta... On hoće da kaže koliko je važno da napredujemo u igri. Sigurno da nije bila taktika da Moneke šutne tri trojke zaredom bez promašaja i to može samo on. Sve tri je ubacio, a da nije, pitanje je kakav bi bio rezultat. Ne vidim da je Zvezda ušla u Navarov sistem, pa da smo zato pobijedili. Igrali smo bolju odbranu, imali i malo sreće kad je Karter prodao onu loptu i kad su imali trojku za vođstvo na kraju", rekao je Đurović i dodao:

"Moraš da imaš dobar pristup, to je najvažnije, ali iznad svega toga je ponašanje publike - da dođe u ovom broju, da tako strastveno bodri... I ponavljam, scena poslije poraza za 0-2, kada publika zove igrače da dođu pred njih i da im skandiraju... Fantastično".

Kakav raspored ima Zvezda?

Crvena zvezda nema nimalo naivan raspored u Evroligi do kraja oktobra, dok bi uporedo sa tim trebalo da počne i ABA liga u kojoj su joj prvi rivali FMP, Budućnost, Krka i Igokea:

8. oktobar: Dubai - Crvena zvezda

13. oktobar: Asvel - Crvena zvezda

16. oktobar: Crvena zvezda - Pariz

22. oktobar: Partizan - Crvena zvezda

27. oktobar: Crvena zvezda - Makabi

29. oktobar: Crvena zvezda - Bajern

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(MONDO)