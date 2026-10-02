Jedan od najboljih igrača Evrolige, Majk Džejms, povrijedio je ahilovu tetivu, a Efes se nada da je nije i "pokidao". Nažalost, sluti da jeste.
Jedan od najboljih igrača Evrolige u posljednjih deset godina Majk Džejms doživio je povredu na meču Crvene zvezde i Efesa (77:72) u "Beogradskoj areni". Sve se dogodilo na kraju treće dionice, kada je Džejms potrčao na jednu loptu, a potom je bez ikakvog kontakta pao na parket, kao pokošen.
Jauci su odmah govorili da se radi o ozbiljnoj povredi, nekoliko minuta su mu doktori oba tima ukazivali pomoć, a potom je na nosilima iznesen ih hale. Nažalost, Efes nema dobre vijesti o njegovoj povredi.
Šta je povrijedio Majk Džejms?
Efes objavio prve vijesti o Majku Džejmsu, sluti na najgoru povredu
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Crvena zvezda , Efes
Kao što se odmah i spekulisalo, u pitanju je povreda ahilove tetive. To je potvrdio Efes poslije meča, ali bez ulaženja u analizu stepena povrede, što ostavlja bar malo prostora za nadu: "Majk Džejms, koji se povrijedio u predjelu ahilove tetive, biće podvrgnut detaljnim pregledima, nakon čega će biti napravljen plan njegovog liječenja. Ozdravi brzo, Majk!", poručuje se.
Dakle, znamo da je povrijedio ahilovu tetivu, ne i da ju je "pokidao", što je najteža povreda u svijetu sporta i iziskuje pauzu preko godinu dana, a mali broj sportista se zapravo i vrati na raniji nivo.
Ko je Majk Džejms?
Jedan od najboljih i najplaćenijih igrača Evrolige je još od 2012. godine u Evropi. Igrao je na manje poznatim koledžima Istočna Arizona i Lamar, a onda poslije NBA drafta došao u Zagreb. Nastupao je potom u Izraelu i Grčkoj za manje klubove, dok je njegov uspon krenuo 2014. godine u dresu Baskonije. Nastupao je za Panatinaikos, pa Finiks, Nju Orleans, pa Olimpiju Milano, CSKA Moskvu, Brukin i zatim je pet godina bio nosilac Monaka s kojim je bio i u finalu Evrolige.
Bio je i MVP Evrolige za 2024. godinu, a ima i jednu nagradu "Alonso Ford" kao prvi strijelac sezone (2019). Od ovog ljeta je u Efesu gdje je stigao da zamijeni Šejna Larkina.
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(MONDO)