"Ove sezone cilj nije fajnal-for": Čima Moneke vjeruje Ibonu Navaru kao niko

Nigerijac Čima Moneke osvrnuo se na kritike košarkaške javnosti i navijača na startu sezone.

Izvor: MONDO

Košarkaš Crvene zvezde Čima Moneke iznio je utiske poslije prve evroligaške pobjede, ali ove sezone je naučio lekciju. Ne želi da daje velika obećanja, fokusiran je na teren i kaže da se mentalno nikada nije osjećao jače. Takođe, istakao je da u potpunosti vjeruje treneru Ibonu Navaru i da je ekipa na pravom putu.

Poslije pobjede protiv Efesa upitan je da li je doživio olakšanje ili radost nakon dva poraza na startu Evrolige?

"Pa, nijedno od toga. Nijedno. Kao što sam rekao, znate, u svlačionici je fokus na napretku. Trenutno je najvažnije da svakog dana budemo bolji. Da, pobijedili smo danas, ali ima stvari koje možemo da uradimo bolje. Spolja gledano, možda je to olakšanje, ali mi vjerujemo u taj proces. Ne posadiš sjeme i ne očekuješ da drvo potpuno izraste za nedjelju dana. To je proces. I cijenimo ljude koji vjeruju u nas i kada se mučimo."

Gdje postoji prostor za napredak? "Svemu. Svemu. Mislim da je stvar u tome što je ovo novi sistem, novi trener, mnogo novih igrača. I moramo da napredujemo u svakom pogledu. Kontinuitet. Ali napravili smo korak naprijed u odnosu na prije dva dana. To je sve što možemo da tražimo. Znate, ako napravimo još jedan korak naprijed u sljedećoj utakmici, a izgubimo, bićemo ponosni na sebe. Jer oktobar i novembar služe za učenje."

Nigerijac je postigao 13 poena zaredom, završio je meč kao najefikasniji sa 18 poena, a za tri poena je šutirao 3/4.

"Zaredom, stvarno? Da. Vau. Mislim da sam tokom ljeta radio na svom mentalnom sklopu, uopšteno u životu, i to se jednostavno... prenijelo na košarku. Odlično sam šutirao tokom ljeta. Znaš, dobro sam šutirao u predsezoni, a onda sam na prve dvije utakmice imao učinak 0 od 7. Prošle sezone bih prestao da šutiram, ili bih uputio samo jedan šut. Da sam promašio prvi, vjerovatno više ne bih šutirao. Ali moje mentalno stanje je bolje nego ikad. Kontrolišem ono što mogu da kontrolišem, razgovaram sa samim sobom i vjerujem u sebe. A i saigrači i treneri vjeruju u mene. Vide trud koji ulažem na svakoj utakmici, na svakom treningu – i poslije i prije treninga. I jednostavno sam ponosan na sve što mi se desilo ovog ljeta, kao osobi."

"Ono što je Navaro uradio je posebno"

Izvor: MN PRESS

Moneke je jako zadovoljan sistemom Ibona Navara gdje ne igraju najbolji igrači i ne postoji zacrtana minutaža.

"U predsezoni smo razgovarali o tome da li svi mogu da prihvate ovaj sistem. Ali naša snaga je u brojnosti opcija – na bilo kojoj utakmici to može biti Tajson, Šegi, ja ili Kris. To je ono što će nas činiti posebnim. Znate, kod većine ekipa se tačno zna odakle dolaze poeni. Zna se ko će igrati 30 minuta po utakmici. Kod nas to nije slučaj."

Ima samo riječi hvale o Ibonu Navaru i potpuno vjeruje u njegovu viziju. "Znate, pratim... Poznajem trenera Navara godinama i ono što je uradio u Malagi bilo je posebno, jer zapravo niste znali koga da zaustavite, a to ih je činilo veoma opasnim. I tri godine zaredom bili su najbolji tim u Španiji. Zato potpuno vjerujem njemu, njegovom sistemu i njegovim riječima, a na kraju ćemo svi mi to prihvatiti."

Bilo je kritika poslije uvodna dva kola, ali Moneke ne želi da se osvrće na loše komentare i čvrsto je fokusiran na cilj.

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"Znaš, i danas ima ljudi koji nisu zadovoljni. Biće ljudi koji neće biti zadovoljni ni na sljedećoj utakmici. Biće onih koji će se, znaš, žaliti sa strane na minutažu, na raspodjelu minuta. Posebno imajući u vidu prošlu sezonu – u oktobru i novemru smo se osjećali kao da smo na vrhu svijeta, a onda se desilo to što se desilo. Zato je razočaravajuće što nas ljudi otpisuju poslije samo dvije utakmice. Znate, čak i da smo krenuli sa skorom 2-0, ne bih želio da slušam priče o tome kako idemo na Fajnal-for. Nije nam to cilj ove godine. Dakle, poenta je u napredovanju iz dana u dan i na svakoj utakmici koju igramo."