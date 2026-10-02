Ognjen Dobrić: "Treba nam vremena za to što traži Ibon Navaro"

Kapitenu Crvene zvezde Ognjenu Dobriću je pao kamen sa srca poslije prve evroligaške pobjede.

Izvor: MONDO

Kapiten Crvene zvezde Ognjen Dobrić iznio je utiske posle prve evroligaške pobjede. Srpski bek je bio pokretačka snaga u prvom poluvremenu protiv Efesa, a onda su mu se priključili i saigrači. Još jednom je ponovio da vjeruje u sistem trenera Ibona Navara i od navijača zatražio strpljenje na samom startu sezone.

Upisali su jako važnu timsku pobjedu, ali nije Dobrić zadovoljan svim segmentima igre. "Poslije dva poraza trebalo nam je ovo i ekipa je osetila trenutak, stvarno smo igrali sa velikom energijom cijelu utakmicu. Ne mogu da kažem da smo igrali dobro u svakom trenutku, ali smo igrali sa veliko energijom i mislim da je to dalo rezultate", rekao je kapiten Zvezde.

Ušao je u utakmicu sa nevjerovatnim samopouzdanjem i odigrao prepoznatljivu ulogu pred domačim navijačima.

"Osjetio sam da je energija potrebna cijeloj ekipi, pokušao sam da uradim ono što radim već godinama, da unesem energiju, da probudim ekipu i stvarno su svi ispratili. Kasnije sam ja malo pao energetski, nisam odigrao baš kako treba, tu su neki drugi momci istupili i stvarno odigrali na nivou i donijeli nam pobjedu. Cijela ekipa je osjetila trenutak i bili smo na pravom nivou. Bitno je da smo pobijedili i razbili tu težinu koju smo imali. Jurili smo prvu pobjedu, uspjeli smo, vidjećemo kako će ići dalje", jasan je srpski as.

Šta je potrebno da bi to bilo to? "Mislim da treba vremena ovoj ekipi. Sistem koji zahtijeva naš trener je jako jako dobar, ali treba mu vremena. Mislim da je to najbitnija stvar trenutno, izgledaćemo sve bolje i bolje kako vrijeme bude odmicalo. Nije fraza, pričao sam sa trenerom i svim igračima, bitno je da svi razmišljamo na isti način, da vjerujemo u taj novi sistem, što jeste slučaj kod nas. Desila su se dva poraza, nismo igrali dobro, moglo je lako da ode na našu stranu u obje utakmice, niko nas nije razbio pred našom publikom. Najbitnije je da mi dižemo našu igru i nastavimo ovako."

Kratko se osvrnuo na tešku povredu Majka Džejmsa koji je iznijet na nosilima sa terena u finišu treće dionice.

Pogledajte 02:52 Ognjen Dobrić posle pobede protiv Efesa Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić Izvor: Mondo/Jelena Bijeljić

"Rekli su u prvu ruku da je Ahilova tetiva, nadam se da nije ono najgore. Naravno, želim mu brz oporavak. Majk je velika faca u Evroligi i mnogo bitan čovjek za evropsku košarku, nadam se da će se oporaviti što prije i da se vrati", zaključio je Dobrić.

BONUS VIDEO:

Pogledajte 03:42 Dario Šarić emotivan posle poraza i povrede Majka Džejmsa Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)