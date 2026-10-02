Zvezdini Španci u zagrljaju: Albert Rijera prvi čestitao Ibonu Navaru pobjedu u Evroligi

Pogledajte kako je izgledao emotivan susret trenera fudbalera i košarkaša Zvezde u Beogradskoj areni

Izvor: Instagram/crvenazvezdakk

Trener košarkaša Crvene zvezde Ibon Navaro dobio je od trenera fudbalera Zvezde Alberta Rijere jednu od prvih čestitki za pobjedu protiv Efesa. Poslije dramatičnog kraja, dva španska stručnjaka srela su se pred svlačionicom crveno-bijelih i Navaro je primio emotivnu čestitku od Rijere. Šef struke fudbalera Zvezde zagrlio je zemljaka i podijelio sa njim trenutak radosti, pogledajte:

"Rijera sad ima problem zbog košarke"

Ibon Navaro rekao je na konferenciji posle meča da je Rijera bio u svlačionici.

"Bio je Rijera poslije meča i bilo je sjajno. On sada ima problem, mora da dolazi stalno. Ako dolazi i pobjeđujemo, mora uvijek da bude tu", kazao je Navaro.

Rijera ne voli košarku, tu je bio zbog Zvezde i zemljaka

Izvor: MN PRESS

Poznata je činjenica da trener fudbalera Zvezde Albert Rijera nije košarkaški fan i da ne uživa u tom sportu, ali je ipak pristao da dođe u Beogradsku arenu, da podrži crveno-bijele i svog zemljaka Španca. Poslije meča, Rijera je za MONDO rekao da je donio sreću.

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(MONDO)