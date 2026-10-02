Zdravo rivalstvo između Džordana Nvore i Dereka Vilisa.
Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora osjetio je olakšanje poslije prve pobjede u Evroligi. Tokom obraćanja novinarima govorio je na svakodnevne teme od promjene frizure, života u Beogradu i na kraju otkrio da je u posljednje vrijeme jako blizak sa jednim igračem Partizana.
"Napravili smo veliki korak u pravom smjeru, naravno da možemo mnogo bolje. Ovo je bio timski napor i timska pobjeda, zadovoljan sam kako smo igrali. Biće bolje iz utakmice u utakmicu, moramo da vjerujemo u sistem. Moramo da nastavimo ovako, biće poraza, ali ovo je put kojim treba nastavimo", rekao je Nvora u kratkoj analizi meča.
Džordan Nvora obožava igrača Partizana: "On je moj čovjek i omiljeni komšija"
Da li se u Beogradu osjeća kao kuće, ovo mu je druga sezona u prestonici Srbije? "Volim Beograd, volim ljude ovdje, osjećam se sjajno, mnogo komfornije nego prošle sezone. Vozim se okolo, ne treba mi navigacija", kaže sa osmijehom Nigerijac.
U komšiliku ima mnogo igrača Partizana, a otkrio je i ko mu je omiljeni... "Da, imam komšije iz Partizana. Razmjenjujemo opaske, to je zanimljiva strana van terena. Derek Vilis mi je omiljeni komšija, on je moj jako dobar prijatelj. Jako sam blizak sa njim i njegovom porodicom. On je moj brat, znam da smo u različitim timovima".
Celu izjavu poslušajte u videu ispod:
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(MONDO)