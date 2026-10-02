Zdravo rivalstvo između Džordana Nvore i Dereka Vilisa.

Izvor: MONDO

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora osjetio je olakšanje poslije prve pobjede u Evroligi. Tokom obraćanja novinarima govorio je na svakodnevne teme od promjene frizure, života u Beogradu i na kraju otkrio da je u posljednje vrijeme jako blizak sa jednim igračem Partizana.

"Napravili smo veliki korak u pravom smjeru, naravno da možemo mnogo bolje. Ovo je bio timski napor i timska pobjeda, zadovoljan sam kako smo igrali. Biće bolje iz utakmice u utakmicu, moramo da vjerujemo u sistem. Moramo da nastavimo ovako, biće poraza, ali ovo je put kojim treba nastavimo", rekao je Nvora u kratkoj analizi meča.

Vidi opis Džordan Nvora obožava igrača Partizana: "On je moj čovjek i omiljeni komšija" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 1 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 2 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 3 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 4 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 5 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 6 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 7 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 8 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 9 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 10 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 11 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 12 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 13 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 14 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 15 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 16 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 17 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 18 / 20 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 19 / 20 Izvor: MN PRESS Br. slika: 20 20 / 20

Da li se u Beogradu osjeća kao kuće, ovo mu je druga sezona u prestonici Srbije? "Volim Beograd, volim ljude ovdje, osjećam se sjajno, mnogo komfornije nego prošle sezone. Vozim se okolo, ne treba mi navigacija", kaže sa osmijehom Nigerijac.

U komšiliku ima mnogo igrača Partizana, a otkrio je i ko mu je omiljeni... "Da, imam komšije iz Partizana. Razmjenjujemo opaske, to je zanimljiva strana van terena. Derek Vilis mi je omiljeni komšija, on je moj jako dobar prijatelj. Jako sam blizak sa njim i njegovom porodicom. On je moj brat, znam da smo u različitim timovima".

Celu izjavu poslušajte u videu ispod:

Pogledajte 03:49 Džodan Nvora o komšijama Grobarima: Mnogo vremena provodimo zajedno Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

BONUS VIDEO:

Pogledajte 00:30 Džordan Lojd utučen zbog povrede Majka Džejmsa Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)