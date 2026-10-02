logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Džordan Nvora obožava igrača Partizana: "On je moj čovjek i omiljeni komšija"

Džordan Nvora obožava igrača Partizana: "On je moj čovjek i omiljeni komšija"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
0

Zdravo rivalstvo između Džordana Nvore i Dereka Vilisa.

Dzordan nvora derek vilis je moj covjek Izvor: MONDO

Košarkaš Crvene zvezde Džordan Nvora osjetio je olakšanje poslije prve pobjede u Evroligi. Tokom obraćanja novinarima govorio je na svakodnevne teme od promjene frizure, života u Beogradu i na kraju otkrio da je u posljednje vrijeme jako blizak sa jednim igračem Partizana.

"Napravili smo veliki korak u pravom smjeru, naravno da možemo mnogo bolje. Ovo je bio timski napor i timska pobjeda, zadovoljan sam kako smo igrali. Biće bolje iz utakmice u utakmicu, moramo da vjerujemo u sistem. Moramo da nastavimo ovako, biće poraza, ali ovo je put kojim treba nastavimo", rekao je Nvora u kratkoj analizi meča.

Da li se u Beogradu osjeća kao kuće, ovo mu je druga sezona u prestonici Srbije? "Volim Beograd, volim ljude ovdje, osjećam se sjajno, mnogo komfornije nego prošle sezone. Vozim se okolo, ne treba mi navigacija", kaže sa osmijehom Nigerijac.

U komšiliku ima mnogo igrača Partizana, a otkrio je i ko mu je omiljeni... "Da, imam komšije iz Partizana. Razmjenjujemo opaske, to je zanimljiva strana van terena. Derek Vilis mi je omiljeni komšija, on je moj jako dobar prijatelj. Jako sam blizak sa njim i njegovom porodicom. On je moj brat, znam da smo u različitim timovima".

Celu izjavu poslušajte u videu ispod:

Pogledajte

03:49
Džodan Nvora o komšijama Grobarima: Mnogo vremena provodimo zajedno
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

 BONUS VIDEO:

Pogledajte

00:30
Džordan Lojd utučen zbog povrede Majka Džejmsa
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO
Izvor: Jelena Bijeljić/MONDO

(MONDO)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Džordan Nvora Derek Vilis KK Crvena zvezda KK Partizan

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

NAJNOVIJE

Kolumna - Nebojša Šatara

Navijači

FK BORAC

RK BORAC