Đurović: "Suze da pođu zbog Zvezdine publike, jedno pitanje treneru moram da postavim"

Trofejni trener Vlade Đurović "skinuo kapu" navijačima Zvezde i postavio pitanja treneru Ibonu Navaru zbog Tajsona Kartera i posebno Nika Vajler-Beba.

Izvor: TV Arena sport/MN Press

Trofejni srpski trener Vlade Đurović rekao je da mu je pao veliki kamen sa srca zbog prve pobjede Zvezde u Evroligi, protiv Efesa, kojoj se nadao.

"Pobjedi se u zube ne gleda, pao mi je težak kamen sa srca. Čestitke Navaru i igračima, ali hoću da pohvalim publiku. Došlo je skoro 20.000 gledalaca, uz igru koja ne obećava. Pričali smo i poslije Hapoela da je publika pozivala igrače da im skandiraju, da ih pozdrave, to je da ti pođu suze na oči, ona scena poslije utakmice... Drugi bi otišli ljuti, zviždali, ma kakvi, oni nisu zviždali, već im poručili da vjeruju. Svaka čast", rekao je on za TV Arena sport.

Rekao je Đurović da je Zvezda odigrala onako kako se očekivalo i kako je jedino mogla i morala da pobijedi - velikom borbenošću.

"Rekli smo da moraju oštrije, angažovanije, oštrije, uz tuču, jače u odbrani i tako je i bilo. Manje od 80 primljenih poena, iako je Efes pogađao neke vrlo teške šuteve u prvoj četvrtini. Lojd je igrao izvanredno i opet je Zvezda izdržala i zahvaljujući angažovanosti, agilnosti, zahvaljujući Dobriću koji se vratio i koji je opet doveo do toga da jedan Srbin da 10 poena za 21 minut. Rekao sam da imamo šansu ako on da 10 i dao je, ali nije normalno da to bude samo on".

"Karter je pravi igrač, ali nije plejmejker"

Govorio je Vlade Đurović o Amerikancu Tajsonu Karteru, koji je u završnici dao jako bitne poene, a onda umalo bio tragičar faulom u napadu i lošim dodavanjem koje je omogućilo Efesu priliku za preokret u posljednjim sekundama.

"Izundu je dobio 18 minuta jer je igrao kako je igrao, borio se, dva poena, ali nije to kao prošle godine. Kremer je bio neuporedivo bolji nego drugu utakmicu, ubacio devet poena. Tajson Karter je za 20 minuta ubacio 11 poena i šta je pokazao? Pokazao je da nije pravi plejmejker, jer ono na kraju što je uradio ne bi uradio pravi plejmejker, Karliku Džounsu se to ne bi desilo. Napravio je faul u napadu, pa je dodao protivniku loptu u ruke, da imaju otvorenu trojku za vođstvo... To bi dovelo Zvezdu na prag novog poraza. To pokazuje da on nije plejmejker, ali da je pravi igrač - jeste. Hrabar je, ima šut, dribling, zna da igra i to se vidi. Sad, što ne mijenja izraz lica i što je nonšalantan, to je nešto drugo. Ali ne može mu se osporiti da je hrabar."

"Zašto Vajler-Beb toliko igra? Ono je drskost"

Vlade Đurović je doveo u pitanje ponovo veliku minutažu Nika Vajlera-Beba (24 i po minuta, uz šut iz igre 1/8 i dvije asistencije).

"Moram da postavim pitanje zbog čega toliko povjerenje u Vajlera-Beba. Čovjek je dao tri poena u tri utakmice. Za 25 minuta dao je dva poena. On nije kreator, imao je dvije asistencije... Ukrao je onu loptu i dao koš iz kontre, inače ga ne bi ni dao. Šut je imao 1/8, dao je zicer. Svaka lopta mu je kratka. On šutira i treba biti drzak i šutirati tako. On tri utakmice ne može da dobaci do koša, a šutira. Plašim se, jer vidiš Krisu Džounsu facu i vidim mu govor tijela. Bio je ubjedljivo najbolji igrač Zvezde u prvoj, u drugoj manje, a u trećoj još manje. Kako će on da bude lider ako ima takav tretman. On sa 34 godine napravi grešku i izlazi napolje. Kad pogledam Džounsa i njegovih četiri minuta, mogu da kažem da će biti neraspoložen, ako ništa drugo."

"Tragedija ako je Džejms teško povrijeđen"

Majk Džejms je pao na parket i trpio je ogroman bol u području Ahilove tetive.

"To je bila za njega tragedija, a bogami za Zvezdu dobar momenat, ko zna kako bi bilo do kraja utakmice da je on ostao. Ako je to Ahilova tetiva kako kažeš, onda je već pitanje kako će biti plasirani", kazao je Đurović.

Zvezda sada sa skorom 1-2 ide na gostovanje Dubaiju (2-0) sljedeće sedmice.

Vlade Đurović o utakmici Crvena zvezda Efes