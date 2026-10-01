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Užas u Areni, teška povreda Majka Džejmsa!

Užas u Areni, teška povreda Majka Džejmsa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Majk Džejms doživio je tešku povredu na utakmici protiv Crvene zvezde, uznemirivši sve prisutne u Areni.

Crvena zvezda Efes povrijedio se Majk Džejms Izvor: TV Arena sport/screenshot

Najbolji igrač Efesa Majk Džejms doživio je izuzetno tešku povredu na utakmici protiv Crvene zvezde u Beogradskoj areni u četvrtak uveče. Potresno je bilo gledati jednog od najboljih igrača u istoriji takmičenja kako leži na parketu u strašnim bolovima, dok oko njega stoje igrači oba tima i drže se za glavu.

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Majk Džejms povreda protiv Zvezde
Izvor: TV Arena sport
Izvor: TV Arena sport

Navijači na svim tribinama su stajali i aplaudirali dok je Džejms napuštao teren, a on je zaplakao od bolova. Sudeći prema njegovom padu i izgledu povrede, mogla bi da ga čeka jako duga pauza, pa i potencijalni kraj sezone.

Džejms je igrao tek treći meč za Efes u Evroligi, jer je ovog lketa došao iz Monaka poslije pet godina sa velikim planovima i ambicijom da vrati ekipu iz Istanbula na krov Evrope. Ova teška povreda uzdrmaće čitav klub.

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Tagovi

KK Crvena zvezda Efes košarka Evroliga Majk Džejms

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