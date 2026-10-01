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Albert Rijera gleda Crvenu zvezdu u Evroligi

Albert Rijera gleda Crvenu zvezdu u Evroligi

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Trener fudbalske sekcije Crvene zvezde Albert Rijera gleda meč košarkaša protiv Efesa.

Albert Rijera na utakmici Crvena zvezda Efes Izvor: MN PRESS

Košarkaši Crvene zvezde loše su počeli sezonu u Evroligi, pošto su na početku takmičenja upisali dva poraza. Treći meč u takmičenju igraće protiv Anadolu Efesa u Beogradskoj areni, a biće im potrebna ogromna podrška navijača kako bi prekinuli loš niz. Među onima koji će navijati za crveno-bijele je i španski fudbalski trener Albert Rijera.

Iako je po dolasku u Beograd i preuzimanju kontrole nad fudbalskom sekcijom Crvene zvezde istakao da nije veliki fan košarke i da ne zna mnogo o tom sportu, Rijera je prepoznao momenat. Zvezdi je potrebna pomoć, njegovom zemljaku Ibonu Navaru mnogo bi značilo da konačno pobijedi u takmičarskom meču i zbog toga je i Albert stigao u Beogradsku arenu.

Fudbalski trener ovih dana nema naporan raspored, jer je u toku reprezentativna pauza zbog koje Crvena zvezda ne igra takmičarske mečeve. Crveno-bijeli su nedavno u Lovćencu obilježili 80. rođendan lokalnog fudbalskog kluba Njegoš, a narednih dana će se uigravati za ono što ih čeka od naredne nedjelje - kada počinju i obaveze na evropskoj sceni.

Crvena zvezda će za desetak dana igrati naredni takmičarski meč, u Superligi Srbije protiv Radničkog. Zatim je čeka i prvi izazov u Konferencijskoj ligi, na gostovanju švajcarskom Luganu. To bi mogao da bude veoma važan meč, nakon dvije bolne eliminacije u kvalifikacijama - prvo protiv Hapoel Berševe u borbi za Ligu šampiona, a zatim od Viktorije Plzenj u borbi za Ligu Evrope.

Sa druge strane, košarkaši Crvene zvezde prvo su u Beogradskoj areni poraženi od Žalgirisa (83:77), a zatim ih je savladao i Hapoel iz Tel Aviva (81:80). Meč protiv Anadolu Efesa igra se u četvrtak od 20 časova i sada je pred ekipom Ibona Navara imperativ pobjede, jer bi tri poraza na domaćem terenu odmah na početku sezone Zvezdu udaljili od mjesta koje želi.

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Tagovi

Albert Rijera KK Crvena zvezda Efes Evroliga košarka

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