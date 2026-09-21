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Rijera prvi brani Marka Arnautovića: "Ne vidim to kao nešto grozno"

Rijera prvi brani Marka Arnautovića: "Ne vidim to kao nešto grozno"

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić Izvor mondo.rs
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Nakon pobjede, Rijera zahtijeva od igrača veći ritam i brzinu, ističući da je to ključno za predstojeće evropske utakmice. Osvrnuo se i na kritike na račun Marka Arnautovića.

Albert Rijera o Marku Arnautoviću i utakmici protiv Radničkog Izvor: Bane T. Stojanovic/ATAIMAGES

Crvena zvezda na odmor ide zadovoljna, ali trener Albert Rijera nije sasvim. , imao je Rijera šta i da zamjeri svojim igračima, insistirajući prije svega da je potrebno da se igra još ubrza, pošto je jači ritam neophodan za izazove koji slijede u Evropi.

"U posljednje vrijeme zahtijevam da budemo malo dinamičniji. Dinamičnije znači iznenaditi protivnika, malo više mijenjati pozicije. I vidjeli smo danas malo više toga. Ali moram da kažem da nisam zadovoljan ritmom", rekao je Rijera, prenosi "Mozzart Sport".

"Sa ovim ritmom koji smo igrali danas - u Evropi to nije dovoljno. Moram da budem iskren prema klubu, moram da budem iskren prema svojim igračima, jer moram da zahtijevam više. Sa drugom brzinom, možda je ovdje danas to dovoljno, ali u Evropi morate da ubacite u petu brzinu. I to je ono što sam rekao na poluvremenu. Rekao sam: 'Zaboravite na protivnika'. Ono što moramo da uradimo jeste da igramo za sebe, da podignemo ritam, da igramo drugim ritmom, tako ćemo biti spremni za Evropu. U redu, moramo da igramo prvenstvene utakmice, ali ritam je za mene bio nizak, i igrači to već znaju, moramo to da popravimo", dodao je on.

Sve ovo, Rijera je rekao i igračima s kojima ima otvoren odnos:

"Lako je da odem u svlačionicu i kažem: 'Kako ste lijepi, kako ste dobri igrači, pobijedili smo 3:0 i to je to'. Ne, ja gledam dalje od toga. Rekao sam mnogo puta, danas je jedan od onih dana kada volim da kažem da je rezultat samo šminka. To je samo šminka, mogli smo da pobijedimo 10:0 ili evo 3:0, ali za mene je najvažniji ritam, kako igrate. Jer način na koji dodajemo loptu ili način na koji se krećemo u nekim situacijama - bili su spori, a u Evropi to nije dovoljno. Eto, takav sam. Imam visoke zahtjeve i želim da svaka utakmica bude sa tim visokim zahtjevima".

Šta je rekao o Arnautoviću?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Jedan od najslabijih pojedinaca Crvene zvezde ove sezone je Marko Arnautović, najplaćeniji igrač ekipe. Na konstataciju da je "grozan" period prekinuo golom, Rijera je stao u odbranu Austrijanca.

"Ne vidim to kao nešto grozno. Napadači nekada daju mnogo golova, a nekada ne daju. Radi se o tome da postoje utakmice kada vam ide, pa date gol i bez gledanja, i ne otvorivši oči. A postoje trenuci kada imate veliku želju, ali jednostavno ne ide. Za mene je najvažnije, ponavljam opet, ne dati gol, već kako se krećete, šta dajete ekipi, koje momente kreirate i za protivnika. Tako da ja tražim ritam, brzinu, sve te stvari. To je ono što tražim. I onda, ako uradimo mnogo dobrih stvari, siguran sam da ćete biti spremniji ili bliži tome da date golove ili upišete asistenciju. Za mene su to najvažnije stvari, ne samo gol ili asistencija. On radi posao koji mu zadajem kada ga ubacim u igru, ono što zahtijevam od njega, i to je najvažnije", rekao je Rijera.

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Tagovi

fudbal FK Crvena zvezda Albert Rijera Superliga Srbije

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