Rijera zbog jednog pitanja poručio: "Molim vas, dajte mi predah"

Albert Rijera upitan je da li je u međuvremenu mogao da odredi startnih 11 nakon silnih eksperimenata, na šta je poručio da to nije realno da se desi.

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Crvena zvezda je pobjedom protiv Radničkog iz Niša (3:0) uvećala prednost u odnosu na Vojvodinu na šest bodova, odnosno ima čak 20 više od najvećeg rivala Partizana pred prvu reprezentativnu pauzu. Učinak je više nego odličan i Albert Rijera ima mnogo razloga za zadovoljstvo, ali ima i stvari na kojima još mora da radi.

Između ostalog, Rijera je tražio od svojih fudbalera da igraju u bržem i jačem ritmu, neophodnom za Evropu, dok je istakao da još ne zna startnih 11. Probao je mnoge kombinacije, ali na pitanje da li je tu pronašao rješenje - samo je rekao:

"Dajte mi predah. Sada mi dajte predah...", rekao je Rijera i dodao:

"Zato sam onomad rekao nešto u stilu da nam je lakše da budemo negativni. Ali ja nikada nisam negativan. Uvijek sam pozitivan. Čak i sada vidite da nisam dovoljno zadovoljan. To je zato što želim rješenje. Želim više. Radujem se tome da dobijemo više, ili kako još možemo da popravimo te stvari. I to je potpuno isto i sa igračima".

Zašto Rijera nema prvih 11?

Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

"Reći prvih 11... igrači imaju padove i uspone. Nekada fizički, nekada tehnički... Tako da izdvojiti danas prvih 11 nije realno. Za tri nedjelje ću promijeniti mišljenje. Zašto? Zato što zavisi protiv koga ćemo igrati. Potreban mi je jedan uslov", naglasio je Rijera koji se "igra" od kada je u Zvezdi.

"Danas sam, na primjer, želio da vidim Kostova na desnoj strani malo više jer moram da procijenim da li u našem načinu igre može i tu da igra. Želio sam da vidim i Gaštarova od pozadi ka naprijed, ne baš kao 'šesticu', više da počinje poziciju malo više pozadi ka naprijed. Tako da je normalno, zajedno smo mjesec dana. Moram da isprobavam. To je nešto normalno. Rotiram igrače jer moram da im dam šansu da vidim šta mogu da daju. Ali naravno, ovi testovi se polako privode kraju, jer na kraju ono što želimo jeste da znamo šta igrači mogu da pruže i da znamo tačno cilj koji želimo".

Ocjena onih koji su igrali?

Vidi opis Rijera zbog jednog pitanja poručio: "Molim vas, dajte mi predah" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: MN PRESS Br. slika: 9 9 / 9 AD

"Neću pričati pojedinačno. Ne bi bilo fer da pričam pojedinačno o igračima. Volio bih da pričam o kolektivu, a za mene je kolektivno ritam mogao biti viši. Ostalo, taktički i što se tiče postavljanja na terenu, za mene je bilo korektno. Ali ritam pasa i ritam kretanja - to je moglo biti na višem nivou", poručio je Rijera koji je stao u odbranu Marka Arnautovića.

Šta čeka Zvezdu?

Crvena zvezda će pauzirati skoro tri nedjelje, odnosno naredni meč igra tek 10. oktobra protiv Radničkog 1923 iz Kragujevca na "Čika Dači". Potom je 15. oktobra čeka prvi meč u ligaškoj fazi Konferencijske lige, u gostima protiv Lugana, pa do kraja oktobra i Mladost, OFK Beograd i Kopenhagen u Beogradu.

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