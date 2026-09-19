Albert Rijera: "Ovdje sam dan i noć da bi napravio čudovište"

Šef struke Crvene zvezde Albert Rijera istakao je da radi sve da napravi što bolji tim, a najavio je da će reprezentativnu pauzu iskoristiti da što bolje upozna ekipu i da uključi još mladih igrača.

Izvor: MN PRESS

Fudbaleri Crvene zvezde u nedjelju od 19 časova dočekuju Radnički Niš u 10. kolu Superlige, a Albert Rijera je pred taj meč istakao da pred pauzu u prvenstvu ekipa želi novu pobjedu. Ipak, prije svega je ključno da Crvena zvezda prikaže bolju igru nego do sada.

"Želimo da pobijedimo i da na ovu pauzu odemo srećni, ali ne samo to. Mislim da sam ovo rekao mnogo puta, pobjeda je samo šminka. Pobjeda ponekad zamaskira mnogo stvari koje uradite, ali je bitan i način na koji se pobijedi. Mogu da kažem da sam srećan, imam energiju i istu strast kao i prvog dana kada sam došao, ali nisam dovoljno zadovoljan. Želim više, želim bolje. Radićemo na ovome sa igračima, analiziraćemo stvari koje možemo da radimo bolje, kao i stvari koje radimo dobro, jer ne radimo sve loše. Radimo i dosta dobrih stvari, ali ima još mnogo toga što možemo da unaprijedimo. Za to nam je potrebno nekoliko stvari. Trener u ovome nije sam. Potrebni su nam navijači, njihova podrška, podrška kluba, vjerovanje, a takođe i ono najvažnije – igrači. Uvijek kažem da su igrači glumci, oni su protagonisti i potrebni su nam na njihovom najboljem nivou. Nadam se da mogu da pruže svoj najbolji nivo u svakoj utakmici", rekao je Albert Rijera na startu.

"Imam plan A, B i C"

Što se tiče ekipe Radničkog očekuje direktan pristup igri. Od svojih igrača očekuje da pokažu da su shvatili šta trener traži od njih. Takođe je najavio rotacije i na ovoj utakmici.

"To je tim koji je malo direktniji od Pančeva. Kao što sam rekao, ako ne igrate ozbiljno protiv svakoga, možete imati problema u svakoj utakmici. Moja je odgovornost da pripremim igrače sa svim informacijama, da znaju ključne stvari utakmice, a sada je na njima da sutra pokažu da su dobili informacije, da su shvatili ideju i da sutra pokušaju da odigraju bolje nego u prošloj utakmici i da pobijede.

Kao što sam rekao mnogo puta, moram da rotiram. Nekada zbog protivnika, zatim zbog stanja igrača, a nekada zato što želimo malo da promijenimo način na koji igramo. Uvijek imamo ne samo plan A, već i plan B i plan C. Smatram sebe trenerom koji se prilagođava igračima koje ima na raspolaganju, a sutra ćemo pokušati ponovo da iznenadimo načinom na koji ćemo igrati protiv rivala koji je drugačiji u odnosu na prethodne. Svaka utakmica zahtijeva nešto drugačije. Sutra ću ponovo pokušati da izvedem najbolje igrače za ovu utakmicu i nadam se da ću napraviti pravi izbor. Bio je ovo težak mjesec sa mnogo utakmica, morali smo da rotiramo, a želio sam i sve da ih vidim. Igrači to znaju, mi smo u takmičenju. Ovo nisu samo testovi i nije stvar samo u tome da vidimo šta će uraditi. Pošto je takmičenje u pitanju, moramo da pobjeđujemo i dobrom igrom dođemo do pobjede."

"Tu sam da napravim čudovište"

Vidi opis Albert Rijera: "Ovdje sam dan i noć da bi napravio čudovište" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 1 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 2 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 3 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 4 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 5 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 6 / 8 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 7 / 8 Izvor: MN PRESS Br. slika: 8 8 / 8

Nakon ove utakmice slijedi reprezentativna pauza, a nju će Španac iskoristiti da unaprijedi tim. Dosta reprezentativaca malo kvari planove, ali "rupu" u timu popuniće momci iz omladinske škole.

"Za trenera nema pauze. Možda fizički nećemo biti tu nekoliko dana, ali sve vrijeme razmišljate o tome kako možete da unaprijedite tim, dajete neke ideje, pružate više informacija. Razmišljaću o tome čak i ako se budemo odmarali malo više nego obično, jer će ova pauza trajati tri nedjelje, malo više nego inače. Imaćemo 13 igrača u reprezentacijama, tako da ćemo na raspolaganju imati ostatak tima, ali to će takođe biti prilika za nas da pozovemo neke igrače iz omladinske škole, neke mlađe igrače da budu sa nama kako bih ih malo bolje upoznao. Sa igračima koji ostanu ovdje nastavićemo da radimo i insistiraćemo na stvarima koje moramo da radimo bolje.

Tokom pauze računamo da će oko sedam ili osam igrača biti sa nama. Selektovaćemo ih i siguran sam da će biti srećni što su sa nama, a i ja ću biti srećan da ih vidim. Ako tokom sezone budu mogli da nam pomognu, naravno. Kao što sam rekao mnogo puta, za mene su godine samo broj i najvažnije je ono što pokažete na terenu. Što se mene tiče, mislim da provodim više vremena ovdje u trening centru nego kod kuće. Ne vjerujem da me je mnogo ljudi vidjelo u gradu poslije ovog prvog mjeseca, jer nisam ovdje da bih bio turista. Ovdje sam i provodim dosta noći u ovoj kancelariji, jer je moja želja da unaprijedim ovaj tim, da postanemo, volim da koristim tu riječ, 'čudovište', da postanemo tim koji je gladan pobjeda. Način na koji pobjeđujemo je takođe veoma važan."

Otkrio je španski stručnjak i koliko je zadovoljan dosadašnjim radom ekipe.

"Volio bih da vam kažem da smo veoma dobro pripremljeni, ali kao što sam rekao ranije, nisam dovoljno zadovoljan. Ako bih morao da vam dam procenat, rekao bih da sam tek na oko 50 odsto, tako da još uvijek možemo da se unaprijedimo za još 50. I dalje imamo dosta stvari koje možemo da popravimo, dosta stvari na kojima radimo. Pokušavam da prilagodim profile igrača koje imam najbolje što mogu, jer je odgovornost trenera da izvuče najbolje iz igrača. Zato sam sada samo fokusiran na njih, ne fokusiram se na mogućnost da dovedem druge igrače ili šta će se desiti u sljedećem prelaznom roku. Sada sam fokusiran na igrače koje imam. To su sastojci koje imam i moram da izvučem najbolje iz njih i da ih guram na oba načina. Nekada moram da budem malo ljut, u zavisnosti od karaktera, a nekima moram da pružim malo više ljubavi zbog njihovog karaktera, ali na kraju je najvažnije da igraju dobro. To je situacija kao sa vašom djecom. Čak i kada imate dvoje djece, ona imaju potpuno različite karaktere, ali najvažnije je da su srećna. To je ono što pokušavam da uradim sa njima."

Za kraj, govorio je Rijera o kadrovskoj situaciji pred duel sa Radničkim. "Za Radeta se zna da je povrijeđen, zatim Tebo još uvijek nije spreman, a Lukasen je pokušao u četvrtak da nam pomogne. Zaista je želio da igra, ali ni on neće biti na raspolaganju sutra. Gudelj je takođe suspendovan zbog žutih kartona, tako da ni on neće biti u timu sutra", zaključio je Rijera.