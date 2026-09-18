Poziv sa Marakane: "Delije, na stadion, da poguramo tim i pokažemo šta očekujemo"

Crvena zvezda dočekuje Radnički iz Niša i nada se da će doći veliki broj navijača na meč.

Izvor: MN PRESS

Crvena zvezda igra protiv Radničkog iz Niša na "Marakani" i taj meč zakazan je za nedjelju (19 časova). Navijači crveno-bijelih su se oglasili pred utakmicu i pozivaju sve da dođu na stadionu u što većem broju.

"Delije, dvije nedjelje poslije derbija i eto nas opet na 'Marakani'. Utakmicom protiv Radničkog završavamo ovaj dio do reprezentativne pauze koja će trajati skoro tri nedjelje. Od početka sezone je Sjever imao dobra navijačka izdanja na svim utakmicama i dobra podrška klubu kada je trebalo imati živaca da se to uradi. Želimo da na 'odmor' odemo tako što će Sjever biti na nivou utakmica do sada. Da još jednim dobrim navijačkim izdanjem poguramo tim u borbi za titulu, ali i da pokažemo šta očekujemo od ekipe poslije pauze. Našom brojkom ćemo to najbolje pokazati", stoji u poruci navijača Zvezde.

Zvezda je nadoknadila sve zaostale utakmice zbog evropskih kvalifikacija i nalazi se na prvom mjestu poslije devet odigranih kola. Ima 25 bodova, četiri više od Vojvodine.

(MONDO)