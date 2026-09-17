Trener Zvezde Albert Rijera analizirao je pobjedu protiv Železničara, naglašavajući potrebu za boljim završnicama u utakmicama.

Izvor: TV Arena sport/screenshot

Trener Crvene zvezde Albert Rijera rekao je poslije pobjede protiv Železničara u Pančevu 2:1 da je njegov tim trebalo da mirnije odigra meč i da koristi svoje šanse. Da se to dogodilo, crveno-bijeli bi imali mirnih 0:2 krajem prvog poluvremena, a ne 1:1 i potom dramatičan finiš, naglasio je Španac u razgovoru za TV Arena sport.

"Bio je ovo veoma težak meč jer, jer je ovo ekipa koja igra veoma dobar presing i ne dozvoljava ti da igraš svoju igru. Ipak, moramo da budemo bolji, da iskoristimo situacije 'jedan na jedan' da završimo utakmicu. Ne donosimo dobre odluke u završnici, posljednje dodavanje, posljednji šut... Prije gola koji smo primili za 1:1 imali smo zadnji pas koji je mogao da bude gol za nas. Umjesto da odemo na 0:2, mi odemo na 1:1. Ta situacija mijenja mnogo toga u utakmici. Ipak, analiziraćemo, rastemo i napredujemo svi zajedno. Razmišljamo sada o nedjelji i Radničkom iz Niša", kazao je Rijera.

Ukazao je Zvezdin trener na otežavajuće faktore u pripremi za meč protiv Železničara.

"Što se tiče meča, Surdulica, pa večeras... Koliko je bodova kod kuće osvojio Radnik kod kuće i koliko Železničar. Igrali smo na teškom i brzom terenu, na koji nismo navikli. Imali su sedam dana da se pripreme za nas, mi smo imali tri dana... To nisu izgovori, to su činjenice i stvari koje bi trebalo da cijenimo."

"Ja na klupi? Viđaćete me često"

Vidi opis Rijera: Muči nas završnica, ne donosimo dobre odluke Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 1 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 2 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 3 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 4 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 5 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 6 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 7 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 8 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 9 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 10 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 11 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 12 / 15 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 13 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 14 / 15 Izvor: MN PRESS Br. slika: 15 15 / 15 AD

Ostao je sa stručnim štabom dugo na poluvremenu, poslije primljenog gola u 45+1. minutu. Da li je bilo teže nego što je mislio?

"To je uobičajeno za moj stručni štab, uvijek damo igračima pet minuta, ne idemo odmah u svlačionicu. Morate da se dogovorite oko ideja i da date igračima jasne instrukcije. Razmotrimo šta smo vidjeli, jer ne vidimo svi sve na isti način, pa onda u smirenom raspoloženju odem kod igrača da im objasnim tačno šta želim. Viđaćete me često da to radim, to je uobičajeno za mene", rekao je Rijera.

Zvezda je poslije pobjede protiv Železničara prva na tabeli sa četiri boda više od drugoplasirane Vojvodine i od večeras - sa istim brojem utakmica.

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