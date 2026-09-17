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Prvi gol Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa!

Prvi gol Kerima Alajbegovića u dresu Juventusa!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
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Reprezentativac BiH je postigao prvi pogodak za klub u koji je stigao ovog ljeta.

Kerim Alajbegović Izvor: x.com/juventusfc

Ako nije uspio da poentira u prva tri meča Serije A, jeste na startu Lige Evrope!

Kerim Alajbegović se našao večeras u početnoj postavi Juventusa za duel sa NEK-om iz Najmehena, čije boje od ovog ljeta brani Dušan Tadić. Njegova ekipa u prvom poluvremenu gubi 3:0 u Torinu, a srpski internacionalac je u 24. minutu imao priliku da vidi prvi gol bh. reprezentativca u dresu bjankonera!

Nakon prodora mu je Veston Mekeni ostavio loptu, da bi potom Alajbegović uputio neodbranjiv udarac sa ivice šesnaesterca. Bila je to istinska "bomba"!

Stvari su za NEK počele loše da se odvijaju već od 9. minuta. Pogodio je tada Niko Gonzales, dok je 11 minuta nakon pogotka Alajbegovića Nik Voltemade realizovao jedanaesterac.

Kerim Alajbegović je početkom avgusta stigao u Juventus, nakon što se rastao sa Bajerom iz Leverkuzena. Za njegove usluge slavni torinski klub morao je da plati 32 miliona evra.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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Tagovi

Kerim Alajbegović fudbal Juventus Liga Evrope

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