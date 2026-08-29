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Alajbegović debitovao za Juventus, pa umalo skrivio penal!

Alajbegović debitovao za Juventus, pa umalo skrivio penal!

Goran Arbutina
Autor Goran Arbutina
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Kerim Alajbegović upisao zvanični debi u pobjedi Juventusa nad Parmom.

Kerim Alajbegović debitovao za Juventus Izvor: Marco Alpozzi / LaPresse / Profimedia

Nakon minimalne pobjede na gostovanju Frozinoneu na startu sezone ekipa Juventusa malo bolje se posložila ovog vikenda i upisala ubjedljiviju pobjedu protiv Parme.

Ekipa Lučijana Spaletija rezultatom 2:0 slavila je u Torinu, mada je moglo biti i još ubjedljivije da je „Stara dama“ iskoristila sve prilike na ovom meču.

Poslije mršavih 0:0 na pooluvremenu odlučio je Spaleti da nešto promijeni nakon otprilike sat vremena igre pa je svoj debi za Juventus upisao Kerim Alajbegović.

Reprezentativac BIH ušao je klupe, ali nije uspio da na svom prvom meču stigne i do prvog pogotka. Umalo da i pomogne Parmi. Naime u jednoj situaciji Alajbegović se vratio da pomogne i svojoj odbrani, a njegov start nad protivnikom u šesnaestercu domaćih se čak provjeravao u VAR sobi, ali je zaključeno da nema penala za goste.

Sa Alajbegovićem je u igru ušao i Niko Gonzales, a upravo je Argentinac praktično riješio duel u Torinu pogotokom u 63. minutu. Raspalio je Gonzales sa nekih 35 metara i pogodio stativu, a onda se „popravio“ i lopta je nakon novog udarca završila u mreži Korvija.

Pobrinuo se Gonzales nešto ranije za još jedan kadar za TV špice, fantastično je uhvatio volej, ali je Edoardo Korvi tada vrhovima prstiju skrenuo loptu u korner i ovom sjajnom intervencijom sačuvao svoju mrežu.

Duel u Torinu praktično su obilježile Spaletijeve izmjene. Italijanski stručnjak u samom finišu bio je primoran da zamijeni igrača koji je nešto ranije ušao s klupe. Andrea Kambijaso proveo je na terenu samo deset minuta prije nego što se povrijedio, pa je Spaleti posegnuo za Teunom Kopmajnersom i bio je to pun pogodak.

Samo 120 sekundi nakon ulaska u igru Holanđanin je udarcem iskosa sa lijeve strane pogodio suprotni ugao i riješio sve dileme u Torinu. Juventus je tako stigao do druge pobjede, a Parma upisala drugi poraz. Parma, međutim, nije na samom dnu, iza nje su Monca, Venecija i očajna Fiorentina koja ima gol razliku 0:7 nakon samo dva kola.



Standings provided by Sofascore

Tagovi

Kerim Alajbegović Juventus Serija A

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