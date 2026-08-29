Pioli sa Fiorentinom postavio neslavni rekord, Groso krenuo još gore – 2 poraza i 0:7!

Fiorentina ponovo očajno počela sezonu.

Izvor: Massimo Paolone / Zuma Press / Profimedia

Ekipa Fiorentine prošle sezone upisala je najgori start u svojoj istoriji pošto nije upisala niti jednu pobjedu na prvih 15 utakmica.

Stefano Pioli otpušten je tada nakon 10 odigranih mečeva, a njegovim putem sada je krenuo Fabio Groso.

Bivši reprezentativac Italije preuzeo je ekipu pred početak sezone i čak upisao trijumf u Kupu Italije protiv Beneventa, ali je odmah potom doživio pravi debakl na startu Serije A.

"Viola" je u prvom kolu upisala ubjedljiv poraz 4:0 od Rome, u kojem je Donjel Malen upisao het-trik, a Paolo Dibala tri asistencije. Da to nije bila slučajnost, pa ni trenutak inspiracije "vučice" pokazao je večerašnji duel protiv Frozinonea.

Fiorentina je na svom terenu poražena 3:0 i sada već ima dva poraza i gol-razliku 0:7, a prvenstvo samo što je počelo.

Junak Frozinonea u subotu uveče bio je Antonio Raimondo koji je postigao prvi i treći gol svog tima, a u međuvremenu se u strijelce upisao i Gabrijele Brakalja.



