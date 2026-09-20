Valjak pregazio poznatog fudbalera: Bizarna situacija na stadionu, svi su se hvatali za glavu

Englez Andros Taunzend umalo je završio karijeru brže nego što je planirao.

Izvor: X/Footballtweet

Nevjerovatna situacija dogodila se prilikom zagrijavanja fudbalera Pračuapa pred utakmicu sa Patanijem, kada je nekadašnji reprezentativac Engleske Andros Taunzend završio na travi, nakon što ga je pregazio valjak za travu.

Nekadašnji as Totenhema, Njukasla, Kristal Palasa i mnogih drugih engleskih klubova umalo je nastradao u potjeri za loptom. Kretao se unazad kada ga je valjak praktično pregazio preko nogu do struka.

Odmah je nastala panika na stadionu, ali je srećom prošao bez većih posljedica. Ubrzo se pridigao i nastavio zagrijavanje, da bi kasnije odigrao i utakmicu.

Pogledajte ovu bizarnu situaciju:

Another wider angle. He's just been mowed down by the pitch roller.pic.twitter.com/H2TiZVUCpXhttps://t.co/4fVErlms6d — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)September 19, 2026

Ko je Andros Taunzend?

Englez, koji trenutno ima 35 godina, imao je zavidnu karijeru u domovini, dok trenutno igra u tajlandskoj ligi za Pračuap. Ponikao u akademiji Totenhema, u početku bio na pozajmicama u nekoliko klubova iz Lige 1 i Čempionšipa, da bi 2012. debitovao u Premijer ligi.

Taunzend se između 2013. i 2015. godine ustalio u timu Totenhema. Kasnije je izgubio mjesto u ekipi, pa je poslije kraćeg boravka u Njukasl junajtedu tokom sezone 2015/16, ljeta 2016. prešao u Kristal Palas.

Nakon pet godina u Palasu, 2021. godine je prešao u Everton gdje je doživio tešku povredu, a po isteku ugovora je potpisao za Luton Taun. Uslijedila je selidba u Tursku, pa na Tajland gdje igra posljednje dvije sezone.

Za reprezentaciju Engleske debitovao 11. oktobra 2013. godine, a ukupno je upisao 13 nastupa i postigao tri gola.