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Srbija može i mora bez Novaka: Stefan i Miša presrećni poslije teške pobjede

Srbija može i mora bez Novaka: Stefan i Miša presrećni poslije teške pobjede

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Reprezentativci Srbije iznijeli su utiske poslije važne pobjede u Dejvis kupu.

Srbija pobijedila Letoniju u Dejvis kupu Izvor: RTS2/printscreen

Srpski dubl Miomir Kecmanović-Stefan Latinović, ovjerio je pobjedu protiv selekcije Litvanije u Nišu, poslije velike borbe u tri seta 7:6, 3:6, 6:3. Srpski teniseri su tako obezbijedili opstanak u elitnoj grupi Dejvis kupa i nastavljaju borbu za završni turnir.

Prvog dana izabranici Viktora Troickog su obezbijedili obje pobjede u singlu, tako da je našem dublu ostalo samo da potvrde maksimalnu pobjedu. Daleko od toga da je bilo lako...

Latinović je ostavio dobar utisak kao debitant, dok je Kecmanović bio najbolji u najvažnijim trenucima. "Prije svega zahvalio bih mom partneru zato što je bio sve vrijeme tu uz mene. Kad je bilo najpotrebnije, pomogao mi je svojim prisustvom i energijom. Ne bih to prevazišao sam sa sobom da nije bilo njega pored mene kao iskusnog igrača i kao dobrog prijatelja. Jako sam srećan kako se završilo. Bili smo čvršći u tim bitnim momentima", rekao je Latinović u izjavi za RTS2 poslije meča.

Izvor: MN PRESS

Kratak komentar dao je i Kecmanović, koji je sada u ulozi lidera reprezentacije. "Iskustvo i publika su bili na našoj strani i to nas je vodilo do pobjede. Bili smo čvršći u važnim momentima", istakao je Kecmanović.

Latinović je za kraj istakao da je jako zadovoljan atmosferom u Nišu i zahvalio se navijačima. "Bilo je više ljudi nego juče. Zaista su bili glasni. Zahvalio bih im se na svemu, dali su sve u svojoj mogućnosti da osvojimo ove bitne poene", naveo je Latinović.

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