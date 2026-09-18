Borac m:tel - Partizan nakon 12 godina! Sprema se spektakl u Svesrpskom kupu

Banjalučani i Beograđani odmjeriće snage u okviru Svesrpskog kupa.

Izvor: Rukometni savez RS

Rukometaši Borca m:tel i beogradskog Partizana odigraće finale desetog Svesrpskog kupa 30. septembra u banjalučkoj dvorani Borik sa početkom od 20.15 časova. Nešto ranije u predigri ovog duela, tačnije od 18 časova, revijalni susret igraće kadetske reprezentacije Republike Srpske i Srbije (dječaci rođeni 2010. godine).

"Očekuje nas veliki događaj i nema sumnje da će ovo biti rukometni spektakl uz prepunu dvoranu Borik. Već sada smo sve spremili i sigurno je da će organizacija biti na nivou Lige šampiona, a upravo u ovom takmičenju nastupa Partizan. Moram naglasiti da smo dobili veliku podršku od Kabineta predsjednika Republike Srpske, Vlade Republike Srpske i resornog Ministarstva. Drago nam je što će nastupiti i naša kadetska reprezentacija od koje očekujem pobjedu, a vjerujem da to može ostvariti i naš Borac m:tel", istakao je Marinko Umičević, predsjednik Rukometnog saveza Srpske, koji se nada da će u dogledno vrijeme u Banjaluci biti odigrana prijateljska utakmica između A reprezentacije Srbije i Republike Srpske.

Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i ovog puta je podržalo organizaciju Svesrpskog kupa.

"Veliko mi je zadovoljstvo što mogu da pričam na ovu temu. Posebno me raduje činjenica da je Banjaluka domaćin, koja je grad rukometa i vjerujem da će to publika i ovaj put najbolje pokazati. Osim činjenice što ćemo gledati dobar rukomet na terenu, nama je izuzento važno što ćemo putem sporta dodatno ojačati naše veze sa Srbijom. U svakom slučaju Vlada Republike Srpske ubijek će podržavati ovakve događaje koji imaju tradiciju i koji nas dodatno vezuju za Srbiju", naglasila je Danijela Ćapin, pomoćnik ministra za sport u Vladi Srpske.

Tehnički organizator Svesrpskog kupa je Rukometni klub Borac m:tel čiji je predsjednik Darko Savić potpisao ugovor sa RS RS i njegovim predsjednikom Marinkom Umičevićem.

"U najavi je pravi rukometni spektakl. Partizan igra Ligu šampiona, možemo slobodno reći da će ovo biti utakmica 'Davida protiv Golijata', po budžetu i igračkim imenima, ali sigurno je da će naši rukometaši spremno dočekati meč i oni su željni da pokažu koliko znaju i umiju. Očekjjemo punu dvoranu, dobru utakmicu i nadamo se da će sve proći u lijepom sportskom ozračju. Zahvalio bi se na pomoći Ministarstvu porodice, omladine i sporta, a želio bih dodati kako smo u međuvremenu dobili novčanu pomoć od Igora Dodika kako bismo uspješno završili registraciju igrača", riječi su Darka Savića, predsjednika RK Borac m:tel.

U predigri finala sastaće se kadetska muška reprezentacija Republike Srpske i Srbije.

"Na širem spisku imamo 24 igrača i već sutra (subota) imaćemo dva treninga pod budnim okom selektora Aleksandra Međedovića, trenera golmana Saše Kovačevića i moje malenkosti. Imaćemo 29. septembra zajednički trening sa selekcijom Srbije, a dan kasnije je utakmica. Mi ćemo našu braću dočekati kako to i dolikuje. Što se tiče samog duela naši momci boriće se do posljednjeg daha, siguran sam da će pružiti žestok otpor i da će dostojno reprezentovati Srpsku", rekao je Obrenko Miljković, pomoćnik selektora Republike Srpske.

Posljednju zvaničnu utakmici Borac m:tel i Partizan odigrali su na Sretenje, 15. februara 2014. godine u okviru SEHA lige. Pred prepunim Borikom Banjalučani su slavili 26:21, a iz te generacije jedino će Miloš Nježić opet na megdan crno-bijelima. Tada je igrao i Mirko Mikić (dao tri gola), koji se sada nalazi u ulozi prvog trenera kluba iz Gospodske.

(mondo.ba, D. Šutvić)

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