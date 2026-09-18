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"Bata" Mirković pozvao 26 mladih igrača: Neće biti iznenađenje ako neke pozajmi Paunović

"Bata" Mirković pozvao 26 mladih igrača: Neće biti iznenađenje ako neke pozajmi Paunović

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Mlada reprezentacija Srbije pod vođstvom Zorana Bate Mirkovića okuplja 26 igrača za pripreme pred Evropsko prvenstvo 2027. godine.

Zoran Bata Mirković objavio spisak orlića Izvor: MARKO METLAS/© MN PRESS, ALL RIGHTS RESERVED

Mlada reprezentacija Srbije nastavlja pripreme za Evropsko prvenstvo 2027. godine (domaćini su Srbija i Albanija), a u sklopu pomenutih priprema, izabranici selektora Zorana Bate Mirkovića odmjeriće snage po dva puta sa selekcijama Iraka (U-23) i Rusije (U-21).

Mirković je pozvao ukupno 26 fudbalera, uz podsjećanje da će možda neki od njih biti prebačeni i u "A" selekciju, uz dogovor sa Veljkom Paunovićem. Evo ko je na spisku "orlića:"

  • golmani: Viktor Džodić (Monpelje), Luka Lijeskić (Radnički Kragujevac), Vuk Draškić (OFK Beograd Mozzart Bet), Bogdan Matijašević (Novi Pazar);
  • odbrana: Uroš Tegeltija (Železničar Pančevo), Ognjen Mimović (Fenerbahče), Stefan Leković (Estrela Amadora), Bojan Kovačević (Kadiz), Stefan Gudelj (Crvena zvezda), Aleksej Vukićević (OFK Beograd Mozzart Bet), Petar Petrović (Šturm Grac), Stefan Bukinac (Jang Bojs), Viktor Radojević (Montreal);
  • vezni red: Matija Mitrović (Vitorija Gimaraeš), Vasilije Novičić (IMT), Janko Jevremović (Železničar Pančevo), Ognjen Ugrešić (PAOK), Uroš Miladinović (Čukarički), Milan Aleksić (Partizan), Aleksa Kuljanin (Železničar Pančevo), Lazar Jovanović (Udineze), Matija Popović (CSKA Moskva), Milan Kolarević (Vojvodina);
  • napad: Vanja Vlahović (Mantova), Jovan Mijatović (Ajntraht Braunšvajg), Marko Lazetić (Noa).

"Orlići" se okupljaju u ponedjeljak, 21. septembra, u Novom Sadu, gdje će boraviti do 28. septembra i odmjeriti snage u dva navrata sa selekcijom U-23 Iraka - 25. i 28. septembra. Potom će pripreme nastaviti u Sportskom centru Fudbalskog saveza Srbije u Staroj Pazovi, gdje će odigrati dva meča sa Rusijom - 2. i 5. oktobra.

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orlići Srbija Zoran Mirković

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