Gordan Petrić više neće obavljati funkciju selektora reprezentacije Srbije do 19 godina poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu.

Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Gordan Petrić više nije selektor mlade reprezentacije Srbije. Došlo je do rastanka sa FSS i neće voditi ekipu do 19 godina prenosi "Meridian". Dvije strane su se dogovorile i doneta je zajednička odluka o razlazu.

Poslije užasnih rezultata i debakla na nedavno završenom Evropskom prvenstvu gdje je Srbija okončala takmičenje bez ijednog boda i ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, ova odluka nije iznenađujuća. Ubjedljiv poraz od Hrvatske u Velsu (3:0) bio je izgleda kap koja je prelila čašu.

Vidi opis Gordan Petrić više nije selektor Srbije: Kraj saradnje posle debakla na Evropskom prvenstvu Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 1 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 2 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 3 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 4 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 5 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 6 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 7 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 8 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 9 / 18 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 10 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 11 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 12 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 13 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 14 / 18 Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 15 / 18 AD Izvor: Mondo/Stefan Stojanović Br. slika: 18 16 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 17 / 18 Izvor: MN PRESS Br. slika: 18 18 / 18 AD

Ne treba zaboraviti da Petrić nije mogao da računa na najbolje igrače koji se nisu odazvali pozivu iz raznih razloga - Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Vasilije Kostov, Adem Avdić, Mihajlo Cvtković, Andrej Bačanin.

Reprezentaciju Srbije do 19 godina predvodiće Slađan Nikolić i ekipu sada čeka druga runda kvalifikacija za Evropsko prvenstvo gdje će "orlići" igrati as Crnom Gorom, Azerbejdžanom i Farskim Ostrvima.

(Meridiansport/MONDO)