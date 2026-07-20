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Gordan Petrić više nije selektor Srbije: Kraj saradnje posle debakla na Evropskom prvenstvu

Gordan Petrić više nije selektor Srbije: Kraj saradnje posle debakla na Evropskom prvenstvu

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Gordan Petrić više neće obavljati funkciju selektora reprezentacije Srbije do 19 godina poslije neuspjeha na Evropskom prvenstvu.

Gordan Petrić više nije selektor Srbije Izvor: Cody Froggatt / imago sportfotodienst / Profimedia

Gordan Petrić više nije selektor mlade reprezentacije Srbije. Došlo je do rastanka sa FSS i neće voditi ekipu do 19 godina prenosi "Meridian". Dvije strane su se dogovorile i doneta je zajednička odluka o razlazu.

Poslije užasnih rezultata i debakla na nedavno završenom Evropskom prvenstvu gdje je Srbija okončala takmičenje bez ijednog boda i ostala bez plasmana na Svjetsko prvenstvo, ova odluka nije iznenađujuća. Ubjedljiv poraz od Hrvatske u Velsu (3:0) bio je izgleda kap koja je prelila čašu.

Ne treba zaboraviti da Petrić nije mogao da računa na najbolje igrače koji se nisu odazvali pozivu iz raznih razloga - Andrija Maksimović, Veljko Milosavljević, Vasilije Kostov, Adem Avdić, Mihajlo Cvtković, Andrej Bačanin.

Reprezentaciju Srbije do 19 godina predvodiće Slađan Nikolić i ekipu sada čeka druga runda kvalifikacija za Evropsko prvenstvo gdje će "orlići" igrati as Crnom Gorom, Azerbejdžanom i Farskim Ostrvima.

(Meridiansport/MONDO)

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Gordan Petrić orlići

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