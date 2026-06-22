Selektor U-19 reprezentacije Srbije Gordan Petrić pozvao je naknadno dvojicu igrača Zvezde i podržao ekipu koju će povesti na Evropsko prvenstvo poslije niza otkaza važnih igrača

Izvor: Youtube/Fudbalski savez Srbije

Selektor U-19 reprezentacije Srbije Gordan Petrić naknadno je poslije niza otkaza pred Evropsko prvenstvo u Velsu (od 29. juna) pozvao dvojicu igrača Crvene zvezde - štopera Vuka Roganovića (19) i krilnog napadača Vasilija Subotića (18).

Sa njima u sastavu, ekipa je u ponedjeljak na stadionu Partizana počela mini-pripreme pred odlazak u Vels za tri dana, gdje će prvi meč protiv Italije igrati 29. juna u Kernarfonu.

Obraćanje javnosti preko sajta FSS Petrić je iskoristio da podrži momke koje vodi na EURO, a među kojima nema čak šestorice igrača koji su bili projektovani za važne uloge na turniru (Cvetković, Milosavljević, Maksimović, Kostov, Avdić, Bačanin)

Posljednji su sa spiska reprezentacije otpali Vasilije Kostov iz Zvezde i Andrej Bačanin iz Bazela.

"U dvije godine našeg rada moji saradnici i ja zvali smo dosta igrača i poznajemo sve koji su došli. Ne mogu da kažem da su zamjene, svi imaju kvalitet, u određenom trenutku neko igra, a neko ne. Tu su Roganović i Subotić, koji su zaslužili da budu na spisku. Sve što se događalo do sada, otkazi zbog povreda, klubovi koji nisu dozvolili... Neću da kažem da su ovi igrači rezerve ovima što su otpali, to su igrači koji imaju svoj kvalitet i svi sa spiska imaju kvalitet i treba da iskoriste šansu da se pokažu u najboljem svjetlu i da idu dalje svojim putem. Siguran sam da su spremni i da stručni štab dočekuje prvenstvo spreman."

"Da ne bude priče da idemo oslabljeni"

Vidi opis Gordan Petrić: "Da ne bude takva atmosfera u zemlji i po novinama pred EURO" Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 1 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 2 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 3 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 4 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 5 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 6 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 7 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 8 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 9 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 10 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 11 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 12 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 13 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 14 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 15 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 16 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 17 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 18 / 21 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 19 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 20 / 21 Izvor: MN PRESS Br. slika: 21 21 / 21 AD

Petrić je rekao da vodi najbolji tim koji Srbija ima u ovom trenutku i da ne želi da se priča o tome da "orlići" idu oslabljeni.

"Da ne bude atmosfera u zemlji i po novinama da idemo oslabljeni, ne, ovo su najbolji igrači koje trenutno imamo i tako se ponašamo", rekao je Petrić.

Hrvatska, Ukrajina i Italija su rivali u grupi.

"Za nijansu je bila bolja grupa (u kvalifikacijama) u Portugalu. Ipak su Engleska i Portugal ekipe koje su osvajale, imaju igrače koji su najbolji u svim ovim grupama. Poljska je posebno bila ekipa sa kvalitetom, drugačiji fudbal od Engleske i Portugala. Naravno da svi na EP imaju kvalitet, prednosti i mane, kao i mi, ali idemo od utakmice do utakmice. Siguran sam da su momci spremni."

"Pun gas, pa ćemo vidjeti šta će biti", rekao je Petrić.