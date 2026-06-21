Andrej Bačanin neće igrati na EP u Velsu zbog povrede, saznaje MONDO.

Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia

Andrej Bačanin neće igrati za omladinsku reprezentaciju Srbije na Evropskom prvenstvu u Velsu, saznaje MONDO. U pitanju je još jedan težak udarac na već oslabljenu selekciju Gordana Petrića koja će tako bez nekoliko prvotimaca otputovati u Vels naredne nedjelje.

Bačanin (19), koji igra za Bazel, doživio je povredu na treningu reprezentacije Srbije i tako je u posljednji čas otpao sa spiska putnika i prema našim saznanjima neće igrati na Evropskom prvenstvu.

Vidi opis Saznajemo: Novi problem za Srbiju, ni Bačanin ne ide na Evropsko prvenstvo Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 19 1 / 19 Izvor: Sports Press Photo / Sipa USA / Profimedia Br. slika: 19 2 / 19 Izvor: Pius Koller / imago sportfotodienst / Profimedia Br. slika: 19 3 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 4 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 5 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 6 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 7 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 8 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 9 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 10 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 11 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 12 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 13 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 14 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 15 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 16 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 17 / 19 Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 18 / 19 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 19 19 / 19

Andrej Bačanin ima 19 godina i igra na mestu zadnjeg veznog. Ponikao je na Banovom brdu i prošao je sve mlađe kategorije Čukaričkog da bi u ljeto 2025. godine otišao u Bazel za 2,3 miliona evra. Bio je manje-više standardan prošle sezone u slavnom klubu iz Švajcarske i ukupno je nastupio na 35 utakmica - od čega pet u Ligi Evrope - i zabilježio je dvije asistencije.

Bio je standardan i u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo, a ukupno je nastupio 10 puta za "orliće" i ima jedan gol.

Osim Bačanina, Srbija će biti još bez nekoliko fudbalera koji su bili na spisku Gordana Petrića. Anderleht je zabranio Mihajlu Cvetkoviću da igra za Srbiju, Lajpcig je "blokirao" Andriju Maksimovića, dok je Crvena zvezda takođe stopirala Vasilija Kostova. Osim njih, zbog povreda odsustvuju i Veljko Milosavljević (Bornmut) i Adem Avdić (Crvena zvezda). Svi oni bili su projektovani kao starteri u nacionalnom timu.

"Orlići" će u ponedjeljak na stadionu FK Partizan odraditi i prvi trening u sklopu priprema za Evropsko prvenstvo, a nakon tri dana priprema u Beogradu - izabranici Gordana Petrića u četvrtak (25. jun) putuju u Vels.

Tamo ih čekaju utakmice grupne faze protiv Italije (29. jun), Ukrajine (2. jul) i Hrvatske (5. jul).

Ko je na spisku?

Izvor: MN PRESS

Očekuju se još dva nova fudbalera na spisku koja će Gordan Petrić pozvati umjesto Kostova i Bačanina.

Golmani : Vuk Draškić (OFK Beograd), Lazar Balević (FK Napredak), Marko Kandić (FK Čukarički)

: Vuk Draškić (OFK Beograd), Lazar Balević (FK Napredak), Marko Kandić (FK Čukarički) Odbrana : Strahinja Stojković (A.S. Sent-Etjen), Stefan Mladenović (FK TSC), Ahmed Hadžimujović (FK Novi Pazar), Nikola Simić (FK Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Mihailo Radić (FK Partizan), Stefan Petrović (FK Partizan)

: Strahinja Stojković (A.S. Sent-Etjen), Stefan Mladenović (FK TSC), Ahmed Hadžimujović (FK Novi Pazar), Nikola Simić (FK Partizan), Andrej Pavlović (OFK Beograd), Mihailo Radić (FK Partizan), Stefan Petrović (FK Partizan) Vezni red : Jovan Milosavljević (Malme F.F.), Vasilije Novičić (FK IMT), Luka Zarić (FK Crvena zvezda), Dušan Makević (FK Partizan), Đorđe Ranković (FK Grafičar), Bogdan Kostić (FK Partizan), Jovan Ćirić (FK Mladost Lučani)

: Jovan Milosavljević (Malme F.F.), Vasilije Novičić (FK IMT), Luka Zarić (FK Crvena zvezda), Dušan Makević (FK Partizan), Đorđe Ranković (FK Grafičar), Bogdan Kostić (FK Partizan), Jovan Ćirić (FK Mladost Lučani) Napad: Aleksa Damjanović (FK Crvena zvezda), Srđan Borovina (FK Radnički 1923)

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!