Odgađanja meča Crvena zvezda - Hapoel neće biti, prethodno saopštenje Fudbalskog saveza Mađarske odnosilo se samo na mečeve domaćeg takmičenja

Izvor: MN PRESS

Utakmica trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona Crvena zvezda - Hapoel Ber Ševa odigraće se prema prethodnom planu. Iako je postojala bojazan zbog vodostaja Dunava u Mađarskoj, a posebno i zbog saopštenja Fudbalskog saveza Mađarske, susret će biti odigran 4. avgusta u planirano vrijeme, odnosno u 19.30 sati u Sombathelju.

Makar zasad, kako javlja Sport klub, nema pomjeranja termina sa 19.30 na 17.30, kako je propisano saopštenjem. Mjere štednje koje su na snazi odnose se samo na utakmice domaćeg takmičenja u Mađarskoj. Navodi se da raniji susret ne bi trebalo odbaciti kao opciju, ali su velike šanse da će sve proteći po planu i programu za utorak.

Vidi opis Najnovije informacije pred meč Zvezde u Ligi šampiona: Poznato da li će biti promjene termina Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 1 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 2 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 3 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 4 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 5 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 6 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 7 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 8 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 9 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 10 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 11 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 12 / 14 AD Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 13 / 14 Izvor: MN PRESS Br. slika: 14 14 / 14

Crvena zvezda i Hapoel nisu jedini koji evropske mečeve igraju usred vanrednih okolnosti. Ferencvaroš dočekuje Gornjik u kvalifikacijama za Ligu Evrope dan kasnije. Ovaj klub se nije oglasio o bilo kakvoj promjeni termina.

Šta je pisalo u saopštenju Fudbalskog saveza Mađarske?

"Na osnovu odluke Fudbalskog saveza, od subote 1. avgusta 2026. godine, pa sve do daljeg, sve prvenstvene utakmice prve, druge i treće lige počinjaće u terminima koji omogućavaju značajno smanjenje potrošnje energije, uz poseban akcenat na izbjegavanje korišćenja reflektora. Najkasniji termin za početak utakmice bez upotrebe vještačkog osvjetljenja biće 17.30 časova. U aktuelnoj situaciji svi učesnici u društvu moraju da preuzmu svoj dio odgovornosti i doprinesu smanjenju potrošnje energije", navodi se.