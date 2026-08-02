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Zvezda dobila nove informacije pred Hapoel: Stiglo pojačanje, a oporavio se i važan igrač

Zvezda dobila nove informacije pred Hapoel: Stiglo pojačanje, a oporavio se i važan igrač

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević Izvor mondo.rs
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Hapole iz Ber Ševe dobio je pojačanje pred meč protiv Crvene zvezde u kvalifikacijama za Ligu šampiona

Hapoel Ber Ševa se pojačao pred Crvenu zvezdu Izvor: Shaul Greenfield / Zuma Press / Profimedia

Crvena zvezda 4. avgusta izlazi na teren, a rival će joj biti Hapoel iz Ber Ševe. Susret je na programu u Mađarskoj, jer domaćin neće moći da igra na svom terenu u Izraelu, ali ima i dobrih vijesti za ovaj tim. Rival crveno-bijelih dobio je pojačanje, jedan igrač je licenciran, dok se drugi oporavio od povrede i biće spreman za duel u kvalifikacijama za Ligu šampiona.

Hapoel je licencirao Pedra Amadora. Riječ je o Portugalcu koji je nekad nosio dres Sportinga i bio dio Brage. Jedan dio karijere ovaj igrač proveo je u Sjedinjenim Američkim Državama, a za meč protiv Zvezde stiže iz Atlante. U MLS ligi odigrao je 53 utakmice za dvije sezone, a postigao je i dva gola uz osam asistencija. Očekuje se da će debitovati baš protiv srpskog šampiona.

Pojačanje iz Portugala nije jedina dobra vijest za Hapoel, pošto se štoper Đibril Diop oporavio od povrede. Riječ je o igraču koji je morao van terena u prvom poluvremenu revanša protiv Vikingura, ali su kasniji pregledi potvrdili da nije riječ o težoj povredi i on će biti dio tima već u utorak.

Ono što Hapoelu ne uliva nadu jeste situacija sa Žoaom Viktorom. Brazilac, koji je debitovao protiv Makabija, nije zaigrao u dvomeču evropskih kvalifikacija zbog povrede. Njegova situacija i dalje nije jasna, pa će ga, dok se čekaju vijesti o oporavku i povratku, na terenu mijenjati Zahi Ahmed, koji je bio i strijelac gola na meču protiv Islanđana.

Dobre i loše vijesti neprestano se smjenjuju u timu Hapoela, ali jasno je da ova ekipa protiv crveno-bijelih igra oslabljena, jer je Kings Kangva u međuvremenu postao fudbaler Panatinaikosa.

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Tagovi

FK Crvena zvezda Liga šampiona Hapoel Ber Ševa

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